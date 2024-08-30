В Казани проведут капремонт 5-го здания КНИТУ-КАИ — объекта культурного наследия

В Казани проведут выборочный капитальный ремонт в учебном здании №5 КНИТУ-КАИ на улице Карла Маркса. Проектная документация прошла государственную экспертизу, следует из информации ГИС «ЕГРЗ».

Здание №31/7 по улице Карла Маркса признано объектом культурного наследия. Проведение работ необходимо для его сохранения. Согласно тендеру на портале госзакупок, на проведение выборочного капремонта будет выделено 215 млн рублей.

Комплекс работ включает реставрацию, консервацию и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждений и распорных систем, декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора, деталей из естественного и искусственного камней, ремонт и приспособление объекта для современного использования. Завершить ремонт подрядчик должен в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.