Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани проведут капремонт 5-го здания КНИТУ-КАИ — объекта культурного наследия
В Казани проведут выборочный капитальный ремонт в учебном здании №5 КНИТУ-КАИ на улице Карла Маркса. Проектная документация прошла государственную экспертизу, следует из информации ГИС «ЕГРЗ».
Здание №31/7 по улице Карла Маркса признано объектом культурного наследия. Проведение работ необходимо для его сохранения. Согласно тендеру на портале госзакупок, на проведение выборочного капремонта будет выделено 215 млн рублей.
Комплекс работ включает реставрацию, консервацию и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждений и распорных систем, декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора, деталей из естественного и искусственного камней, ремонт и приспособление объекта для современного использования. Завершить ремонт подрядчик должен в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»