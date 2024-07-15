На выборочный капремонт 8-го здания КНИТУ-КАИ направят почти 78 млн рублей

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В столице Татарстана на выборочный капитальный ремонт 8-го здания КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева планируется потратить более 77,8 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что планируется в том числе провести в здании частичную перепланировку с возведением перегородок из гипсокартонных листов и закладыванием, расширением и выполнением новых проемов в существующих стенах. Помещения с влажным режимом работы на всю высоту должны быть выложены керамической плиткой.

Предполагается также обновить внутренний водопровод и канализацию здания, автоматическую пожарную сигнализацию, внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование, структурированную кабельную систему, системы вентиляции и кондиционирования, установить системы видеонаблюдения и контроля и управления доступом.

Заказчиком выступает сам вуз. Прием заявок завершится 29 июля, подрядчика определят 1 августа. На выполнение работ в здании, расположенном по адресу: ул. Четаева, д. 18а, у исполнителя будет 25 дней с момента заключения договора.

Ранее жителям Казани рассказали, когда отреставрируют фасад и кровлю здания КНИТУ-КАИ на площади Свободы.