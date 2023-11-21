В Казани простились с советником министра внутренних дел Татарстана Николаем Козарем

Сегодня в казанском культурном центре имени Пушкина простились с советником министра внутренних дел Татарстана Николаем Козарем.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Козарь умер в возрасте 81 года. Сегодня его похоронили на Арском кладбище.

Панихиду посетили Государственный Советник республики и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, руководитель администрации Раиса РТ Асгат Сафаров и другие.

Николай Козарь занимал ответственные должности в органах власти РТ.

После службы в рядах Советской Армии он работал ассистентом в Казанском государственном университете, затем – на комсомольской работе. С 1973 года – начальник отдела промышленности и транспорта Управления делами Совета Министров Татарской АССР, первый заместитель председателя, председатель Госкомитета по материально-техническому снабжению, Управляющий делами Совета Министров ТАССР.

В 1991 году Николай Козарь перешел в Аппарат Президента РТ.

С 1998 по 2006 год – начальник административного управления, начальник Приволжского расчетно-кассового центра Национального банка Республики Татарстан.

В 2006 году был назначен на должность советника Министра внутренних дел по Республике Татарстан.

С 2007 Николай Козарь являлся членом Общественного совета при МВД по РТ, который возглавлял на протяжении первых пяти лет.

Благодаря Николаю Козарю было принято много инициатив, таких как открытая приемная при Общественном совете, обязательное участие членов Совета в разработке концепций и программ по актуальным вопросам в области борьбы с преступностью, защиты прав и свобод граждан, обеспечения безопасности населения и многое другое.