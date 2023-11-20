Стало известно место прощания с советником министра внутренних дел РТ Николаем Козарем

Церемония прощания с советником министра внутренних дел РТ Николаем Козарем состоится 21 ноября в «Культурном центре имени А.С. Пушкина» (Казань, ул. Карла Маркса, 26). Уточняется, что зал для прощания будет открыт с 9:00, а сама гражданская панихида начнется в 10:00.

Напомним, что Козарь умер в возрасте 81 года. Его похоронят на Арском кладбище.

Николай Козарь занимал ответственные должности в органах власти РТ. Так, с 1977 по 1986 годы он работал первым заместителем, а затем председателем Госкомитета Татарской АССР по материально-техническому снабжению. Также в 1986-1991 годы он был Управляющим Делами Совета министров Татарской ССР, в 1991-1997 годы – Управляющим Делами Президента республики, а в 1997-1998 годы – начальником Контрольного управления Президента РТ.

Отметим, что за время своей профессиональной деятельности Козарь удостоился званием «Заслуженного экономиста РТ», награждался медалью Татарстана «За доблестный труд», медалью ордена «За заслуги перед РТ», медалью «100 лет образования ТАССР».