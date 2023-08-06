В Казани прошли пленарное заседание и круглый стол в рамках «Читающего августа»

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Сегодня в Казани проходят мероприятия проекта «Читающий август» Всероссийского сетевого библиотечно-издательского фестивального движения «Книжные маяки России». Напомним, в рамках этого проекта сегодня утром в столицу Татарстан прибыл «Книжный поезд», следующий по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток.

Так, на площадке Национальной библиотеки Республики Татарстан прошло пленарное заседание казанской части проекта под названием «Книжные маяки Татарстана» с участием директора Национальной библиотеки РТ Мадины Тимерзяновой, президента АНО по реализации культурно-образовательных и социальных инициатив «Со-творение» и организатора фестиваля «Книжный маяк Петербурга» Дениса Котова, главного редактора «Татарского книжного издательства» Ленара Шаехова, генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева, писателя-фантаста, организатора Конгресса фантастов России Николая Ютанова и других.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Мадина Тимерзянова, знакомившая участников заседания с библиосферой Татарстана, отметила, в частности, что по количеству библиотек наша республика — первая в России после Башкортостана, и напомнила, что на прошедшем в середине июня Всероссийском библиотечном конгрессе в Мурманске Казань была объявлена Библиотечной столицей России-2024.

Директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Кроме того, она рассказала, как Национальная библиотека появилась на свет в ее нынешнем виде: «На самом деле это исполнилась мечта Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Что его сподвигло? Была официальная поездка в Финляндию, и когда делегация посещала библиотеку Oodi, которая тогда только что открылась, наш Раис - а он же стремительный человек, очень быстро все улавливает - сказал: я тоже так хочу. А в это время здесь [, в этом здании,] уже шли процессы реконструкции. И они очень быстро перекроились, был добавлен новый функционал. <...> [Поэтому] посещаемость нашей библиотеки - в среднем 1900-2000 человек, по выходным дням 3000. Часто пытаются сказать, что люди приходят сюда просто посидеть. На самом деле это не так: у нас автоматическая книговыдача, которая фиксирует выдачу до 2 с лишним тысяч книг в день».

Президент АНО по реализации культурно-образовательных и социальных инициатив «Со-творение» Денис Котов Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Выступавший за директором библиотеки Денис Котов отметил, что российский народ периодически становится перед «огромными вызовами», поэтому сейчас, по его словам, в стране предстоит создать «новую нейронную базу»: «Нужно произвести нейрогенез, для того, чтобы все книжники страны стали большой книжной дружиной. И чтобы вместе мы могли создать условия для того, чтобы 80 процентов россиян читало в среднем 12 книг в год. И эти 12 книг не должны быть пустыми, каждая из них должна быть инвестиционным событием в жизни человека».

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Евгений Капьев сосредоточился на буднях книжной отрасли, в которой, по его оценке, все не так уж плохо с точки зрения спроса: «Если говорить за последние 10 лет, то люди стали больше читать - в среднем по России примерно на 20 процентов. Это происходит благодаря тому, что все проделывают огромную работу, появляется все больше фестивалей, многое делается по продвижению чтения. Единственное, в последние годы, например в первом полугодии этого года, идет небольшое снижение спроса, но будем надеяться, что это временное явление. В целом чтение растет. Но: 35 процентов россиян вообще не покупают книги, так что нам есть куда стремиться».

Позднее там же, в Национальной библиотеке, состоялся круглый стол на тему «Культурные коды России. Крепкая семья» с участием заместителя Премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой, журналиста Игоря Микрюкова, психолога и писателя Елены Переслегиной и программного директора первой деревенской библиотечной «Точки кипения – Вартемяги» Надежды Орловой.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

На вопрос модератора круглого стола журналиста Романа Герасимова об изменении гендерных ролей в семье («Я уже не могу сказать: «Лейла, иди порежь салатик, пока я тут с умными людьми разговариваю») Лейла Фазлеева заметила: «Несмотря на изменение ролей, я все так же режу салатик. Все так же встречаю гостей и бесконечно любуюсь своими близкими, люблю их. Может быть, мое счастье в том, что роль на работе и роль дома — это две разные Лейлы. И я думаю, что многие женщины сейчас так живут. На самом деле это комфортно. Вот вы задавали вопрос — что сегодня является самым большим вызовом для человечества. Может быть, я буду единственным человеком в розовых очках во всей этой аудитории, при своей должности, но... просто должность есть сегодня и сейчас, а я есть завтра и послезавтра. Я понимаю, что у меня будет будущее, где Лейла, возможно, не будет заместителем премьер-министра, и даже не то что возможно — так и будет, это может произойти в силу разных обстоятельств. И останется та Лейла, которая умеет резать салат, шить юбку и читать книжку своим близким и наслаждаться литературой».

Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Культурным кодом же России, поискам которого был посвящен круглый стол, вице-премьер РТ считает многопоколенную семью: «Семья — это когда вокруг тебя много тех, кто тебя понимает, много тех, кто тебя любит, с кем ты можешь быть настоящим. <...> Я за такое немного консервативное будущее многопоколенной семьи России», - сказала Фазлеева.

Мероприятия «Читающего августа» в Казани продолжаются, подробнее о программе см. здесь.