В Казань прибыли «Книжный поезд» и «Книжный автопробег»

Денис Котов, президент АНО по реализации культурно-образовательных и социальных инициатив «Со-творение», организатор фестиваля «Книжный маяк Петербурга»

Фото: © Рустем Шакиров / "Татар-информ"

Сегодня в рамках проекта «Читающий август» Всероссийского сетевого библиотечно-издательского фестивального движения «Книжные маяки России» в Казань прибыл «Книжный поезд», следующий по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток.

Фото: © Рустем Шакиров / "Татар-информ"

Поезд, в котором едут российские писатели и деятели культуры, а также библиотекари, издатели и блогеры, останавливается в крупных городах России для проведения однодневных фестивалей в каждом из них.

Фото: © Рустем Шакиров / "Татар-информ"

В Казани мероприятия «Книжного поезда» пройдут на площадке Национальной библиотеки РТ. Так, в 11:00 там начнется пленарное заседание под названием «Книжные маяки Татарстана» с выступлениями на темы от «Библиосфера Татарстана» и «Состояние книжной отрасли и инфраструктуры» до «Как полюбить читать» и «Библиотечные лайфхаки для детей».

В 12:30 пройдет круглый стол на тему «Культурные коды России. Крепкая семья», среди спикеров которого заявлены заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец, программный директор первой деревенской библиотечной «Точки кипения – Вартемяги» Надежда Орлова, журналист Игорь Микрюков, психолог, писатель Елена Переслегина и руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества РТ» Ангелина Галимова.

Кроме того, в Национальной библиотеке состоятся образовательный интенсив и «Открытый разговор» с директором просветительского проекта «Лекториум» Яковом Сомовым. Завершится казанская часть программы фестиваля в 18:30 концертом, на котором выступят казанские поэты и музыканты.

Фото: © Рустем Шакиров / "Татар-информ"

В рамках проекта проходит также «Книжный автопробег» Мурманск – Владивосток, участники которого также находятся сегодня в Казани. Здесь они проведут «Литературную встречу с Российским союзом писателей» в отеле «Кристалл» в 15:00, дискуссионную панель о перспективах книжной отрасли и о гендерном аспекте жанра фантастики с участием писателей-фантастов в ГК «Ногай» в 16:00 и другие мероприятия.

Проект «Читающий август», по словам его организаторов, призван объединить «библиотекарей, издателей, писателей, управленцев и читателей для достижения стратегической цели: создать условия, чтобы 80% россиян читали в среднем не менее 12 книг в год».