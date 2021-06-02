В Казани прошла презентация книги «Белые волки» о дипломате Кариме Хакимове

Сегодня в Национальной библиотеке Республики Татарстан состоялась презентация книги «Белые волки». Ее автор — заместитель председателя Совета муфтиев России, председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов.

Среди приглашенных гостей были татарстанские политики, ученые, писатели, деятели культуры, мусульманские священнослужители, представители общественных организаций и СМИ.

По словам Фарита Фарисова, «Белые волки» представляют собой демонстрацию на примере судьбы одного человека того, чем является истинный ислам. Книга, по замыслу автора, рассказывает «подлинную историю нашей жизни» с опорой на документы и биографии и «вселяет надежду на лучшее».

Документально-художественная повесть «Белые волки» охватывает период с начала ХХ века до середины 2010-х годов. Автор использует разные стили повествования и связывает друг с другом установление дипломатических отношений Советской России с Королевством Неджда и Хиджаза (ныне Саудовская Аравия) и войну в Чечне.

Через судьбу выдающегося советского дипломата Карима Хакимова раскрываются темы борьбы добра и зла, величия человеческого духа и любви к Родине.

В преддверии презентации книги Фарисов подробно рассказал о своем произведении и поделился мыслями о современных процессах в татаро-мусульманском мире.

Фото: Тимур Рахматуллин.