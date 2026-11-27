В казанской детской больнице №1 прошла торжественная церемония присвоения учреждению имени его первого главврача Мэрвэр Уразаевой, сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 5 октября постановлением Кабмина РТ больнице №1 присвоено имя Мэрвэр Уразаевой. Такое решение было принято для увековечения памяти врача.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов, заместитель министра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения Казани Ильназ Ахмадиев и другие.

«Я как представитель женской половины испытываю гордость за то, что можно присвоить учреждению имя руководителя, отличника здравоохранения, человека, удостоенного множества наград, прекрасной красивой женщине. Пусть будет доброй и светлой наша память о Мэрвэр Шакуровне. Пусть каждый, кто придет в это учреждение, будет чувствовать ее опеку. От имени Кабинета министров, комиссии по увековечиванию имен всех вас благодарю», – сказала Лейла Фазлеева.

Напомним, Мэрвэр Уразаева отметилась своей героической борьбой с дифтерией у детей, которую к 1959 году в Казани удалось полностью ликвидировать. Свои наработки она отразила в нескольких публикациях. Кроме того, Уразаева инициировала создание в столице РТ многопрофильной детской больницы и в 1983 году стала ее первым главным врачом. Под ее руководством закладывались профессиональные традиции, которые коллектив бережно сохраняет и сегодня. Уже в 1984 году клинику признали лучшим детским стационаром в РСФСР.



Врач была удостоена ордена Трудового Красного Знамени, звания «Заслуженный врач РСФСР», «Заслуженный врач ТАССР», медали «Ветеран труда», нагрудного значка «Отличник здравоохранения», множества почетных грамот от руководства республики и города за большой вклад в народное здравоохранение и самоотверженность в исполнении врачебного долга. Неоднократно награждался и коллектив больницы.

«Сегодня имя Мэрвэр Шакуровны присвоено больнице. Она была у истоков создания детского здравоохранения, была инициатором строительства больницы, была учителем для многих врачей. Наш долг – увековечить ее память. Поздравляю коллектив детской городской больницы, хочу пожелать развития и дальнейшей модернизации», – сказал Ильдар Фатихов.

Его поддерживает Ильназ Ахмадиев, который считает увековечение памяти Уразаевой общим праздником.

«Я много прочитал о ней и вынес для себя такую тонкую деталь. Она говорила молодым коллегам – относитесь к каждому ребенку как к своему ребенку, и тогда дети будут выздоравливать, и тогда у нас все будет хорошо. И это, действительно, важно в работе врача», – пояснил он.

Во время церемонии Лейла Фазлеева и Ильдар Фатихов также вручили награды сотрудникам больницы. За многолетний труд Почетными грамотами Минздрава РТ награждены: