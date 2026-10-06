Детская больница №1 в Казани будет носить имя первого главврача Мэрвэр Уразаевой

Казанской детской больнице №1 присвоено имя ее первого главврача Мэрвэр Уразаевой. Постановление накануне подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Такое решение было принято для увековечения памяти врача. Минздраву поручено в течение двух месяцев внести изменения в устав учреждения.

Мэрвэр Уразаева родилась в 1922 году в селе Биклян Тукаевского района ТАССР в семье крестьян-середняков. Работать участковым врачом-педиатром она начала в 1948 году, а через два года стала главврачом лечебно-профилактического учреждения в Ленинском районе и бросила все силы на борьбу с дифтерией. В результате ее усилий к 1959 году болезнь в Казани среди детей была полностью побеждена.

В 1979 году Уразаева обратилась в Минздрав и партийные органы с предложением создать большой медцентр с отделением для новорожденных и недоношенных детей. Врач сама занималась планировкой и оформлением помещений. В результате в 1983 году больница была открыта, а Уразаева стала ее руководителем.

Общий трудовой стаж Мэрвэр Уразаевой – 64 года; в медицине – 56 лет, из них 40 лет на должности главврача. Врач удостоена ордена Трудового Красного Знамени и медали «Ветеран труда». Кроме того, ей присвоены звания «Отличник здравоохранения» и «Заслуженный врач РСФСР».

Подробнее об истории Мэрвэр Уразаевой – в материале «Татар-информа».

