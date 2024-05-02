В Казани прошла церемония по случаю победы волейболистов из РТ в чемпионате России

Сегодня в Казанском Кремле прошла церемония чествования волейбольных чемпионов России – женского «Динамо-Ак Барса» и мужского «Зенита-Казань». Свое золото они выиграли в течение одних суток, а сегодня вместе сидели за праздничным столом.

Первым к прессе вышел самый опытный из спортсменов, 36-летний диагональный Максим Михайлов, ставший на днях уже девятикратным чемпионом страны. До него казанцы лишь трижды выигрывали золотые медали. Как выяснилось, ветеран еще полон мотивации и готов к новым подвигам.

«От побед никогда не устаешь. Хочу расти и прогрессировать, других задач перед собой не ставлю. Победы приходят сами, притягиваются. У нас отличная команда, отличный город, отличные болельщики. Есть все условия для моего личностного роста. Насколько хватит здоровья и мотивации», – поделился эмоциями спортсмен.

Автор победного, чемпионского удара в последнем финальном матче, доигровщик Дмитрий Волков не скрывал своего желания остаться в Казани.

«Могу сказать, что в тот момент не было передо мной большой ответственности, поскольку преимущество нашей команды было велико. Рад, что удалось забить и поставить точку в серии. Кстати, так было и в прошлом году. А так нынешний сезон похож на предыдущий. Ровно прошли, закономерно вышли на пик формы к плей-офф и закономерно победили. Планирую продолжить карьеру в нашей команде. Буду рад. Я горжусь своей профессией. Впереди два месяца отпуска, мы с женой ждем ребенка», – рассказал он.

Волейболисты пришли на праздник в клубных жакетах и джинсах, а девушки – в роскошных нарядах.

Наставник «Динамо-Ак Барса» Зоран Терзич поделился, что сегодня получил первую свою медаль за пределами Сербии.

«Я работал в Турции, Швейцарии, Румынии, Сербии, теперь в России, я был с командами чемпионом этих стран. Но это моя первая медаль за пределами Сербии. Нам, тренерам, можно порадоваться чемпионству всего один день, чтобы на следующий начать думать о следующем сезоне. Но быть чемпионом в России – это очень большое достижение. Клубная организация в „Динамо-Ак Барсе“ просто замечательная. Сравнить можно только с турецким „Вакифбанком“. Больше не с кем. Для меня столь высокий уровень был удивителен. Хочу сохранить наш чемпионский состав и добавить к нему пару игроков. Думаю, в следующем сезоне наша команда будет еще сильнее», — рассказал тренер.

«Прекрасный повод надеть туфли, когда две казанские команды стали чемпионами России. Но теперь это история и нужно готовиться к следующему сезону. И я бы не сказала, что последняя финальная встреча (3:0) была простой. Это мы собрались, были максимально сконцентрированы и настроены на победу. И хорошо постарались, поэтому и выглядела наша решающая победа простой. А серию мы вытащили в четвертой встрече, когда проигрывали 0-2 по партиям. Еще одна проигранная партия, и чемпионства мы бы не увидели. Последовал сумасшедший переворот. С такими эмоциями было проще играть пятый матч. Волейбол дает мне эмоции, адреналин, хороших людей, общение», – добавила либеро казанской команды Мария Бибина.

Президент «Зенита-Казань» Рафкат Кантюков не стал скрывать своей радости от предстоящего назначения главным тренером питерского «Зенита» многолетнего наставника казанцев Владимира Алекно.

«Чтобы выиграть, надо играть. Мы и с Алекно иногда без золота и даже серебра оставались. Нам же нужно сохранить набранный темп, удержать его. Я даже рад за Алекно. Питерскую команду много лет финансирует „Газпром“, а команда там так и не состоялась, ничего не выиграла. Пускай у нас будет еще один, кроме „Динамо“, достойный соперник. Мотивация повысится, станем еще лучше. В лице Алекно вижу соперника-друга», — высказался Кантюков.

Для главного тренера «Зенита-Казань» Алексея Вербова это второе чемпионство в роли наставника. Он отметил, что его команда умеет и любит выигрывать решающие матчи.

«Москвичи четвертый год подряд играют в финале, чего заслужили. Это флагман российского волейбола. Мы должны были очень постараться, чтобы обыграть их. Честь нам и хвала, что мы это сделали. Это реально топ-соперник с игроками высочайшего уровня из трех сборных. Так что наши ребята молодцы, они знают, как играть решающие матчи, они любят их играть, получать удовольствие. С другой стороны, наша основная философия заключается в том, что мы не думаем про соперника, стараемся обращать внимание на себя», – подчеркнул он.