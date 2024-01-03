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В Казани прощаются с экс-замминистра внутренних дел РТ Рафилом Нугумановым
В Казани идет прощание с бывшим замминистра внутренних дел Татарстана, заместителем председателя Общественной палаты РТ Рафилом Нугумановым.
В культурном центре имени Пушкина собрались бывшие коллеги и нынешние сотрудники МВД, а также члены семьи и друзья. Еще до начала траурной церемонии весь зал культурного центра был заполнен теми, кто пришел проститься с генерал-майором.
Люди несли цветы и венки. Мужчины сменяли друг друга в почетном карауле.
«Татар-информ» сообщал, что экс-замминистра скончался вчера. Рафил Нугуманов – заслуженный работник органов внутренних дел Российской Федерации, Заслуженный юрист Республики Татарстан. Он награжден орденом Мужества, медалью «В память 1000-летия Казани», медалью Республики Татарстан «За доблестный труд».
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