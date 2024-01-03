В Казани прощаются с экс-замминистра внутренних дел РТ Рафилом Нугумановым

Фото: © / «Татар-информ»

В Казани идет прощание с бывшим замминистра внутренних дел Татарстана, заместителем председателя Общественной палаты РТ Рафилом Нугумановым.

В культурном центре имени Пушкина собрались бывшие коллеги и нынешние сотрудники МВД, а также члены семьи и друзья. Еще до начала траурной церемонии весь зал культурного центра был заполнен теми, кто пришел проститься с генерал-майором.

Люди несли цветы и венки. Мужчины сменяли друг друга в почетном карауле.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Татар-информ» сообщал, что экс-замминистра скончался вчера. Рафил Нугуманов – заслуженный работник органов внутренних дел Российской Федерации, Заслуженный юрист Республики Татарстан. Он награжден орденом Мужества, медалью «В память 1000-летия Казани», медалью Республики Татарстан «За доблестный труд».