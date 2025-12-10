В Казани прошел турнир по тхэквондо, посвященный участникам спецоперации

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В столице Татарстана состоялся турнир по тхэквондо, посвященный участникам специальной военной операции. Соревнования объединили 210 юных спортсменов в возрасте от 10 до 14 лет, представлявших восемь районов республики и команду из Ульяновской области. Об этом сообщают организаторы события.

Главной особенностью соревнований стал диалог поколений и новые спортивные горизонты для ветеранов. Организаторы поставили перед собой цель объединить молодое поколение спортсменов и ветеранов спецоперации, подчеркнув важность патриотического воспитания, взаимопонимания и здорового образа жизни.

В рамках турнира также состоялся мастер-класс по пара-тхэквондо, где ветераны смогли не только увидеть, но и на собственном опыте познакомиться с адаптивными методиками тренировок. Этот вид спорта открывает возможности для реабилитации и физического развития – независимо от полученных травм или ограничений по здоровью.

«Самое главное – это вера в себя. Неважно, какие у тебя ограничения, важно, что ты хочешь добиться. Пара-тхэквондо – это способ доказать самому себе, что ты можешь больше, чем думаешь», – поделился впечатлениями один из участников спецоперации, примерив на себя роль спортсмена.

Проведение подобных мероприятий – часть государственной программы «Спорт России». Одним из ее направлений является развитие адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также реабилитация и социальная адаптация ветеранов и участников специальной военной операции.

По оценке организаторов, казанский турнир показал, как спорт становится мостом между поколениями и эффективным инструментом для возвращения ветеранов к активной жизни, давая им новые цели и веру в собственные силы.