В Казани стартовал турнир памяти героев СВО по тхэквондо

В столице РТ стартовали соревнования памяти участников СВО по тхэквондо. В турнире принимают участие 210 участников из 8 районов РТ и Ульяновской области среди которых дети в возрасте от 10 до 14 лет.

С приветственным словом к гостям и участникам турнира обратился Президент Федерации тхэквондо Казани Алексей Каплев.

«Мы часто проводим соревнования разного уровня, но сегодня у нас особенный турнир. Он посвящен воинам СВО. Спасибо всем защитникам нашей страны. Наши воины вместе прошли сложные испытания. Кто-то пострадал физически, но они не потеряли главного - силу духа, волю к победе и любви к родине. Они настоящие герои и они сегодня с нами, это очень приятно. Пусть наши почетные гости служат для вас примером. В память о героях, отдавших свои жизни на территории специальной военной операции, в Татарстане и проходит данный юношеский турнир по тхэквондо», - сказал глава федерации Казани по тхэквондо.

В рамках турнира также проходит мастер-класс по пара-тхэквондо, где ветераны СВО знакомятся с адаптивными методиками тренировок. Один из ветеранов, получивший тяжелое ранение (ампутация руки) также осваивает этот вид спорта и готовится к участию в чемпионате России.

Соревнования организованы при поддержке татарстанского филиала фонда «Защитники отечества» и Федерации тхэквондо Казани.

Турнир памяти героев СВО по тхэквондо проходит в Казани во Дворце единоборств «Ак Барс» 7 декабря.