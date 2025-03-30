В Казани прошел семейный праздник «Рамазан Фест 2025»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана на площади перед театром имени Галиасгара Камала состоялся семейный фестиваль «Рамазан Фест 2025», приуроченный к мусульманскому празднику Ураза-байрам (Ид аль-Фитр).

Собравшихся поприветствовали и поздравили с окончанием поста, который держали мусульмане в месяц Рамадан, имам-хатыб мечети «Аль-Марджани» Равиль хазрат Зуферов, имам-мухтасиб Вахитовского и Приволжского районов Казани Юсуф хазрат Давлетшин и имам добровольческого батальона «Тимер» Ильдар хазрат Шамсутдинов. Религиозные деятели пожелали присутствующим здоровья и процветания.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Организаторы «Рамазан Феста» в том числе сделали акцент на тематике, связанной с объявленным в России и Татарстане Годом защитника Отечества. На празднике были представлены различные образцы военной техники.

На празднике выступили Казанская детская филармония, заслуженный артист РТ Раиль Шамсуаров, начинающая певица Марьям Заппарова, заслуженный артист РТ Ильнар Сайфиев и Ришат Ахмадуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фестиваль также украсили такие номера, как танец с саблями и брейк-данс в татарском стиле.

На организованной в рамках праздника ярмарке посетители могли приобрести украшения, игрушки, духи, мыло ручной работы, костюмы с этническим орнаментом, посуду, платки, десерты, национальную еду и напитки.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Параллельно состоялась выставка ретроавтомобилей, где можно было увидеть «Жигули», «Волгу», «Запорожец» и детские педальные «Москвичи».

«В данный праздник хочу пожелать всему населению Республики Татарстан успехов, благополучия, душевного равновесия, хорошего и качественного окружения, которое не оставит в трудную минуту. Пусть каждый будет счастлив», – сказал журналисту «Татар-информа» пришедший на мероприятие курсант Казанского танкового училища Алексей Телепин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я желаю братьям и сестрам добра. Чтобы их посты принялись, чтобы их добрые дела принялись. Аллах обязательно поможет нам», – пожелала всем мусульманам посетительница праздника Марджина (к этим словам присоединилась ее семья).

Дарья Агеева