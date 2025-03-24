На «Рамазан Фесте 2025» раздадут 3 тыс. «петушков» и покажут образцы военной техники

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В честь окончания священного месяца Рамадан 30 марта в Казани в 8-й раз пройдет семейный фестиваль «Рамазан Фест». О том, как в этом году будет проводиться праздник, рассказали организаторы фестиваля на пресс-конференции в «Татар-информе».

В этом году мероприятие пройдет на площади перед старым зданием театра Камала, а также на улицах Каюма Насыри и Шигабутдина Марджани.

«Людям хочется вернуться в Старо-Татарскую слободу. Этот праздник мы по-крупному проведем вместе с муфтиятом», – заявил исполнительный директор фонда «Ният» Нияз Усманов.

Главная сцена будет размещена на площади Театра имени Камала. В качестве ведущих приглашены Айрат Загриев, Айваз Садыров и Рамиль Шарафиев. На сцене выступят Ильнар Сайфиев, Раиль Шамсуаров и другие татарстанские артисты.

В программе также заявлены «татарский брейк-данс», танец с саблями и песня «Катюша» на арабском языке в исполнении «Детской филармонии».

Детская сцена будет расположена на улице Каюма Насыри. Помимо того, что детям раздадут 3 тыс. леденцов «Петушок», для них проведут яркие постановки, мастер-классы и интерактивы.

«Локация по улице Каюма Насыри полностью [предазначена] для детей. Из потерянных букв дети соберут героев, на сцене они увидят сильных и смелых людей», – рассказала заместитель имам-хатыба мечети «Алтан» Айгуль Махьянова.

В рамках Года защитника Отечества на фестивале разместят ряд тематических выставок. Одна из них – перед главной сценой – представит образцы военной техники и обмундирования.

«Образцы военной техники – это не танки и пушки, а историческое оружие: от первых ружей XVII-XVIII веков до современного военного оборудования. Последнее представит участник специальной военной операции в полной экипировке», – объяснил Усманов.

На улице Марджани появится выставка ретромашин и будут работать спортивные секции. Также будет действовать халяль-маркет.

Мероприятия на всех трех площадках начнутся в 13 часов.

Помимо прочего, у участников фестиваля будет возможность выиграть поездку в умру от Tulip Travel. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на Telegram-канал фестиваля.

В прошлом году фестиваль прошел на Кремлевской набережной, где собрал около 15 тыс. человек. В этом году организаторы надеются на аналогичную посещаемость.

«С каждым годом людей всё больше. В прошлом году собралось более 15 тыс. гостей. Нашим фестивалем интересуются не только в Казани и Татарстане, но и за пределами региона», – подчеркнул Усманов.