В Казани прошел предпремьерный показ фильма «Рай под ногами матерей 2: письмо матери»

В казанском кинотеатре «Мир» прошел предпремьерный показ фильма «Рай под ногами матерей 2: письмо матери», снятого киргизским режиссером Русланом Акуном. В российский прокат лента выйдет 5 февраля.

«Хочу поблагодарить наших коллег из Кыргызстана за то чудо, с которым мы сегодня соприкоснемся, приобщимся, почувствуем себя единым целым. Мы уже слышали множество восторженных отзывов о первой части, об уникальности проекта, персонажей, задумок», – заметила перед показом вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Первая часть была представлена на кинофестивале «Алтын минбар» в Казани в 2024 году. Она рассказывала историю мужчины с особенностями развития, решившего совершить путешествие в Мекку, чтобы его мама попала в рай.

Новая история рассказывает о путешествии мальчика Самира, воспитанника детского дома, в Москву. Ребенок мечтает восстановить связь с матерью.

«Фильм рассказывает об истинных человеческих ценностях: семье, любви к матери и отношении к обществу. Картина показывает, несколько важно сохранять в себе человечность. Можно посмотреть, что такое настоящий ислам и духовность», – поделился впечатлениями от кинокартины Генеральный консул Кыргызской Республики в Казани Эрик Бейшембиев.