«Рай под ногами матерей» — большой шаг для мусульманского кино

Фото: пресс-служба Генконсульства КР

В кинотеатре «Мир» прошел закрытый показ картины «Рай под ногами матерей». Фильм уже сорвал лавры у себя на родине и в Казахстане, а теперь собирается удивить российского зрителя. О том, почему киргизский хит может не попасть на казанский кинофестиваль и при чем здесь его кассовые сборы — в репортаже «Татар-информ».

На премьерном показе киргизской картины присутствовали представители Генерального консульства Кыргызской республики. С 11 апреля фильм будет демонстрироваться по всей России.

«В Кыргызстане и Казахстане фильм получил очень хорошие отзывы. Буквально за четыре дня фильм собрал в прокате более одного миллиарда тенге (около двух миллионов долларов — прим. «Т-и»)», — поделился успехами картины Генеральный консул КР в Казани Эрик Бейшенбиев.

Заместитель министра культуры РТ Дамир Нутфуллин надеется, что подобные мероприятия станут основой дружеских взаимоотношений двух культур.

«С вашим приходом (открытия Генконсульства КР в РТ — прим. «Т-и») мы перешли в активную фазу сотрудничества в сфере культуры. Хочется заранее сказать, что в этом году для жителей и гостей республики Татарстан и города Казань будут проведены Дни киргизской культуры — даты уже утверждаются. В 2025 году Дни татарской культуры будут проведены в Кыргызской республике», — заявил Дамир Нутфуллин.

У любого фильма есть своё время

Представитель Торгово-промышленной палаты КР в ЦФО РФ Нурбек Атаканов подчеркнул, что это первый киргизский фильм, который получил прокатное удостоверение в России. Сейчас фильм готовится к участию в юбилейном фестивале мусульманского кино, который в этом году может вернуть себе старое название «Алтын Минбар».

Несмотря на то, что «Рай под ногами матерей» стал одним из самых громких релизов национального кино в этом году, заместитель директора «Татаркино» Лилия Бурханова ожидает от него плохой прокатной истории.

«Это не вина зрителя. У любого фильма есть своё время. Для «Рая под ногами матерей» время придёт, но мне кажется не сейчас. У нас люди, к сожалению, привыкли смотреть лёгкие фильмы: «Бременских музыканты», «Летучий корабль» — фильмы, которые не отличаются высокой художественностью», — считает Лилия Бурханова.

Другая проблема связана с участием фильма в Казанском кинофестивале. По условиям конкурса, в программе могут быть представлены только те картины, которых не было в прокате.

За детским описанием скрывается тяжёлая история

Режиссёр Руслан Акун живёт в Турции, поэтому не смог присутствовать на показе своего фильма. Это не первая его работа. После окончания Школы киноискусств в Лос-Анджелесе, он успел снять «Салам, Нью Йорк!», «В поисках мамы», «Салам, Европа!» и несколько других. Возможно, поэтому картина получилась по-голливудски чистой, хотя некоторых «просадок» (особенно в середине истории) избежать не удалось.

«История 35-летнего Адиля, умственное развитие которого осталось на уровне 8-летнего ребенка. Адиль живет в небольшом селе со своей 75-летней матерью, Райхан апа, которая всегда говорит Адилю, что его Всевышний любит по-особому, и потому он попадет прямиком в Рай. Но Адил не хочет в Рай без своей мамы. Однажды он узнает, что если отвести маму пешком в священный город Мекку, то мама может попасть в Рай», — гласит синопсис фильма.

За детским и немного сказочным описанием скрывается очень эмоциональная и взрослая история. Название отсылает к одному из хадисов. Когда у Пророка просили благословения на священную войну, он наказал не искать вечной жизни в сражениях, а заботиться о матери: «Поистине, Рай под её ногами!».

Тему религии и божественного провидения фильм заявляет уже с первой сцены прочтением такбира. Взаимоотношения главных героев с Богом становятся важной частью их развития. Вера — это не только совершение намазов, но и честность с самим собой. Как не перестаёт повторять Адиль: «Обманывать — это грех».

Он способен менять людей вокруг

Роль умственно неполноценного всегда становится вызовом для актёра. Подобный трюк однажды провернул Ди Каприо в одной из своих ранних работ «Что гложет Гилберта Грейпа?» (1993), за что получил ряд престижных номинаций, в том числе на «Оскар». Эмилю Эсенлиеву, исполнителю роли Адиля, перевоплощение удалось не хуже. В его по-детски простых и наивных репликах — неукротимая вера в человека и Бога. Герой Эсенлиева не претерпевает больших трансформаций (по этой причине назвать его главным героем картины сложно). Сила его персонажа в том, что он способен менять людей вокруг, например, свою маму.

Партия главной женской роли старухи Райхан, матери Адиля, отошла Анаркул Назаркуловой. Именно в ней и заключается весь драматический потенциал, который с огромной силой высвобождается в финале. Но до тех пор она будет долго сомневаться в крепости намерений Адиля, переживёт символическую смерть и вновь обретёт веру в сына. Больной ребёнок стал для неё расплатой за возможность почувствовать радость материнства. Адиль стал для неё бременем. Долгие годы героиня Назаркуловой борется с этим внутренним противоречием и, когда в конце концов Адиль приводит её на гору Арафат (последний ритуал хаджа — прим. «Т-и»), она находит в себе силы рассказать своему сыну всю правду.

Режиссёру удалось собрать целую мозаику из мультиэтнических культур мусульманского мира. Здесь нашлось место киргизско-узбекским отношениям, турецкой индустрии сериалов (с явными отсылками к «Великолепному веку») и раздираемой гражданской войной Сирии — главным препятствием на пути к Мекке.