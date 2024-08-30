В Казани прошел праздничный концерт ко Дню Республики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кульминацией празднования Дня Республики и города в Казани стал концерт у Центра семьи «Казан». Сцена собрала артистов татарской и российской эстрады.

После завершения мотофестиваля «Два Кремля» зрители переместились на площадку концерта, заполнив всю площадь перед «Чашей». Люди собирались не только на самой площадке, но и за ее пределами — на мосту Кремлевской дамбы и Фестивальном бульваре. В целях безопасности для этого была перекрыта улица Сибгата Хакима.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первая часть концерта была насыщена татарской музыкой и ее многочисленными переосмыслениями. Со сцены прозвучали песни вокальной группы «Ямьле», Ильдуса Садыкова и электронного дуэта URTIC, Майкрайза и альт-поп-исполнительницы Fauzia.

Затем на площадке состоялась церемония вручения паспортов молодым гражданам Российской Федерации. Документы и Конституции РФ и Татарстана ребятам вручили Герой России 29-летний майор Айнур Сафиуллин и заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во второй половине концерта на сцену вышли яркие звезды российской эстрады: «Братья Грим», Виталий Гогунский и Дима Билан.

Ко дню города сегодня по всей Казани проходили десятки крупных мероприятий: ледовое шоу, конные скачки, праздник национального костюма и культурные фестивали. Также был открыт ряд объектов, в том числе самый крупный крупный детский парк в Татарстане «Елмай».

Общественный транспорт Казани сегодня будет работать до 23.30.