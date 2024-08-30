Герой России Сафиуллин в День Республики вручил паспорта юным гражданам РФ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

На главной сцене празднования Дня Республики и города Казани, у Центра семьи «Казан», состоялось вручение паспортов юным гражданам России. 12 жителей Казани, которым исполнилось 14 лет, получили главный документ из рук Героя России майора Айнура Сафиуллина.

«Буду сегодня выдавать паспорта молодым гражданам России — для меня это большая честь», — поделился он перед церемонией.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

Помимо паспортов, ребятам подарили Конституции Российской Федерации и Республики Татарстан.

«Ребятам, которые сегодня получат паспорт, хочется сказать, что это новая ступень, новая ответственность в вашей жизни», – сказала заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.

Перед этим Айнур Сафиуллин посетил мобильный пункт отбора на контрактную службу и выставку вооружения Центра специальной подготовки им. Валерия Асапова.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

«Наша республика очень мирная и безопасная. Спасибо большое нашему руководству, Раису республики Рустаму Нургалиевичу [Минниханову]. В сегодняшних реалиях появилась угроза со стороны Запада. Необходимо защищать наш народ, народ Донбаса и Новороссии. Военнослужащие по контракту, которые приходят и комплектуются, — очень нужное дело. Время действительно трудное, стране необходимы новые герои», — подчеркнул Сафиуллин.

Сам он в ближайшее время вновь отправится в «рабочую командировку» к месту выполнения боевых задач.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«Я приехал в краткосрочный отпуск, всего на два дня. Отдыхаю и слушаю музыку, расслабляюсь, меняю обстановку и общаюсь с людьми», — поделился Сафиуллин.