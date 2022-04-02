В Казани прошел концерт, посвященный единению народов России и Белоруссии

Сегодня в казанском Доме дружбы народов прошел праздничный концерт, посвященный Дню единения народов России и Белоруссии. Эта дата отмечается в нашей стране с 2014 года, отметил заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.

«В апреле 1996 года между Россией и Белоруссией был подписан договор, положивший начало уникальной для всего постсоветского пространства интеграции», — сообщил замминистра.

Он добавил, что по прошествии почти трех десятилетий с подписания договора отношения между двумя близкими государствами удалось не только сохранить, но и упрочить благодаря постоянной совместной работе.

В праздничном концерте приняли участие многие творческие коллективы Татарстана, представители белорусской диаспоры республики и их близкие друзья. Концертная программа объединила белорусскую культуру с традициями и бытом народов Поволжья.

«Мы с радостью регулярно посещаем подобные мероприятия. Наш коллектив очень тесно сотрудничает с Домом дружбы народов Татарстана, и мы всегда готовы выступить на подобных концертах», — сообщил руководитель народного ансамбля танца «Салават купере» Руслан Насыйров.

Ранее Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов двух стран. Он выразил уверенность, что Россия и Белоруссия продолжат совместную работу ради дальнейшего формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства.