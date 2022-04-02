Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси

Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

«За последнее время нашим странам удалось немало сделать для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества», — сказал глава государства.

Утвержден ряд очень важных документов, включая отраслевые союзные программы, обновленная Военная доктрина, Концепция миграционной политики Союзного государства.

Президент России выразил уверенность, что реализация утвержденных договоренностей создаст условия для упрочения позиций двух стран на международной арене, для дальнейшего формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства.

Путин подчеркнул, что эти цели отвечают коренным интересам братских народов и очень важны с учетом напряженной международной обстановки.