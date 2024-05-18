В Казани прошел финал Школьной волейбольной лиги Татарстана

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Сегодня в казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург» прошли финальные матчи республиканской Школьной волейбольной лиги.

В первом, женском финале команда Нурлатской средней общеобразовательной школы Зеленодольского района РТ обыграла соперниц из Шадкинской СОШ Тюлячинского района со счетом 2:0. Любопытно, что на церемонию награждения девчонки из села Нурлаты вышли в майках с надписями «Чемпионы». Видимо, были очень уверены в своих силах.

В мужском финале с таким же счетом 2:0 команда гимназии №6 Приволжского района Казани победила гимназистов из села Базарные Матаки — центра Алькеевского района республики. Примечательно, что победители выступали в майках рубинового цвета.

С трибун ребят и девчонок громко поддерживали земляки и друзья, живо реагировавшие на каждый удачный удар или блок. Иначе и быть не могло — Казань столица российского волейбола. Мужской «Зенит-Казань» и женское «Динамо — Ак Барс» — действующие чемпионы страны, как и их молодежные команды, «Зенит-УОР» и «Динамо — Ак Барс-УОР».

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко не стал скрывать своего восхищения высоким уровнем школьного волейбола, увиденным им сегодня.

«Неудивительно, что в Казани стабильно вырастают чемпионы России. Удивителен ваш уровень игры: честно говоря, не ожидал, что вы так хорошо играете», — сказал он.

«Пять лет назад я инициировал создание Школьной лиги, дабы привить десяткам тысяч школьников любовь к волейболу, готовить их к большим победам. А сейчас наши школьники демонстрируют фантастическую игру. Спасибо тренерам и учителям. Мне постоянно пишут родители, говорят: „Спасибо вам за эту лигу, которую вы придумали, увели детей с улицы в спортзал“. ШВЛ — величайшее для нас событие. Уверен, волейбол в республике и дальше будет расти», — высказался Председатель Государственного Совета РТ, президент республиканской Федерации волейбола Фарид Мухаметшин (подробнее об оценке им сегодняшнего финала «Татар-информ» сообщал раньше).

Тренеры и руководители команд получили в подарок ноутбуки. А индивидуальные призы лучшим по амплуа ребятам вручали игроки «Зенита-УОР» и «Динамо — Ак Барс-УОР». Среди зрителей также были разыграны шесть клубных футболок от казанских молодежных чемпионов. В целом праздник школьного волейбола удался на славу.