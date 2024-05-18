Мухаметшин поздравил победителей и финалистов Школьной волейбольной лиги

Сегодня в казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург» прошел финальный турнир Школьной волейбольной лиги сезона 2023-2024 годов, после чего состоялось награждение победителей. От имени руководства Татарстана игроков, тренеров и болельщиков поздравил Председатель Государственного Совета РТ и президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В своей поздравительной речи политик назвал проект «Школьная волейбольная лига» стал одним из самых массовых спортивных мероприятий в Татарстане. По его словам, эта инициатива изначально создавалась как способ привлечь молодежь в спорт, занять чем-то интересным, но избежать при этом особых материальных вложений со стороны родителей.

«Больше пяти лет назад мы задались целью шире вовлечь в наш вид спорта учащихся школ, гимназий и лицеев, чтобы мы могли воспитать патриотически настроенных, крепких, здоровых молодых ребят и девчат, приобщить их впоследствии к большому спорту. Пять лет прошли, и уровень Школьной волейбольной лиги вырос до того, что сегодня мы могли наблюдать просто фантастическую игру в исполнении ребят из наших школьных команд», — заявил Фарид Мухаметшин.

Он также выразил признательность учителям и родителям, заметив, что волейбол в республике с каждым годом будет только увеличивать свою популярность и охват.

Школьная волейбольная лига на данный момент объединяет более 5 тыс. команд. Это учащиеся классов с 5-го по 11-й со всего Татарстана, которые в течение учебного года сыграли свыше 10 тыс. игр. Проект позволяет укреплять материально-техническую базу школ: они каждый год получают волейбольную форму, около 1,5 тыс. мячей, сертификаты на спортивное оборудование, компьютеры и другие призы.

Победителем Школьной волейбольной лиги в этом году среди девушек стала команда Нурлатской средней общеобразовательной школы Зеленодольского района РТ, а среди юношей — команда гимназии №6 Приволжского района Казани.

В свою очередь генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко тоже обратил внимание на высокий спортивный уровень игроков лиги. Кроме того, по его мнению, Татарстан мог бы стать удачным примером и пилотным регионом при планируемом создании на федеральном уровне дирекции по Всероссийской школьной волейбольной лиги.

«Цель такая, чтобы в течение трех-четырех лет создать полноценную Всероссийскую школьную волейбольную лигу по такому принципу, как это сделано в Республике Татарстан», — пояснил спортивный функционер, уточнив, что аналогичные проекты есть и в других регионах, но их необходимо упорядочить по единой модели, а татарстанская система подходит в качестве образца.