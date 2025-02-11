В Казани прошел чемпионат «Профессионалы» по компетенции «Технологии моды»

С 3 по 7 февраля 2025 года в Казанском колледже технологии и дизайна КНИТУ-КХТИ проходил региональный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции «Технологии моды». Его участниками стали студенты, обучающиеся по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», – Лэйла Исмагилова и Екатерина Краснова, сообщает пресс-служба вуза.

Конкурсантки занимались созданием швейных изделий: создавали специализированные технические рисунки и схемы узлов, изготавливали лекала, применяли разные виды швейного оборудования, составляли раскладки лекал, макетировали, отшивали изделия и изготавливали аксессуары.

Эксперты-наставники – работники кафедры конструирование одежды и обуви Людмила Никитина и Ольга Ивашкевич заметили, что эта специальность – одна их самых универсальных и востребованных в индустрии моды, потому что она объединяет профессии конструктора, художника-модельера и технолога.

«Участие в подобных соревнованиях – это не только оценка уровня своего профессионального мастерства, но и стимул для дальнейшего его совершенствования, возможность перенимать опыт других участников для того, чтобы достигать успехов в выбранной профессиональной сфере», – добавили они.

«Соревнования по профессиональному мастерству помогли нам получить бесценный опыт. Мы учились справляться с волнением, концентрироваться, быстро принимать решения и, конечно же, понимать уровень нашей подготовки. В следующем году мы хотели бы снова принять участие в чемпионате», – рассказали студентки КНИТУ.

По мнению Екатерины Красновой, самым ответственным был первый модуль. В ходе него участники создавали эскиз изделия и определяли методы обработки, поясняя эскизы схемами узлов. Можно придумать и нарисовать интересную модель, но если не знать конструирования, то модель трудно будет воплотить в жизнь, пояснила она.