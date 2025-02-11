Чемпионат «Профессионалы» по компетенции «Дизайн интерьера» стартовал в КФУ

Молодые дизайнеры Татарстана собрались в стенах Казанского федерального университета, чтобы продемонстрировать свои навыки, знания и творческое видение. Начался региональный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции «Дизайн интерьера», сообщает пресс-служба вуза.

Эта сфера динамично растет и развивается, принцип ее работы строится на взаимодействии смежных компетенций и бизнеса. Последний испытывает нехватку специалистов, способных не просто создать проект, но и сделать его действительно реализуемым, заметила директор колледжа Института дизайна и пространственных искусств КФУ Ляйсан Янгирова.

«Несмотря на то что нашему колледжу два года, чемпионат мы проводим второй раз. Шесть студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, на протяжении четырех дней будут показывать свое мастерство», – заметила она.

«Им (конкурсантам – Т-и) необходимо продемонстрировать навыки межличностного общения, организации рабочего пространства и рабочего процесса, умение изготовить и презентовать ассортимент материалов для выполнения дизайн-проекта, новаторство и креативность», – добавила Янгирова.

Основной задачей чемпионата является популяризация наиболее востребованных рабочих профессий, развитие системы среднего профессионального образования, выявление и поддержка перспективных молодых специалистов, обладающих высоким уровнем профессионального мастерства.

Мероприятие нацелено на создание условий и систем мотивации, способствующих повышению значимости и престижа рабочих профессий, профессиональному росту молодежи путем гармонизации лучших практик и профессиональных навыков, а также на содействие оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики.

«На отборочном этапе участники выполняли задания, которые включали в себя формирование планировочного решения согласно нормам и особенностям помещения и его назначению. Конкурсные работы оцениваются по таким критериям, как оригинальность, функциональность и эстетика. Потенциальные заказчики не просто нуждаются в специалистах, но и тратят огромное количество времени на выбор дизайнера, который удовлетворит их персональные потребности», – подчеркнула директор колледжа ИДиПИ.

Конкурсное задание состоит из пяти модулей, включающих разработку проектного решения на основе технического задания с учетом потребностей и пожеланий заказчика. Участникам необходимо выполнить план монтажа электрики с указанием привязки светильников, выключателей и розеток, план сантехники с центральной оси выводов, а также создать визуализацию проекта.

«Визуализация – это 3D-эскизы интерьера помещений или функциональных зон проектируемого пространства. Необходимо выполнить от пяти до десяти рендеров разных ракурсов на формате А3 так, чтобы максимально продемонстрировать основную идею, отражение заданной темы и разрабатываемые элементы интерьера», – объяснила Ляйсан Янгирова.

В рамках конкурсных испытаний студенты создают и оформляют пакет документации эскизной и проектной части дизайн-проекта помещений в виде альбома в бумажном и электронном виде. После этого следует презентация и защита проекта. Конкурсантам необходимо рассказать концепцию, объяснить, какие технические решения нужно использовать для реализации, ответить на вопросы экспертов. Устная защита длится от пяти до семи минут.

«Победители регионального этапа чемпионата награждаются дипломами за первое, второе или третье место и получают медали. Призеры награждаются грамотами. Остальные получают сертификаты, подтверждающие участие. Победители получат денежные призы», – пояснила директор колледжа ИДиПИ.