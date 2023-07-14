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Новости Татарстана и Казани
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В Казани произошла драка с участием четырех фанатов ЦСКА
В Советском районе Казани произошла драка с участием фанатов футбольного клуба ЦСКА, сообщил «Татар-информу» собственный источник.
По предварительным данным, у одного из болельщиков ЦСКА произошел конфликт с местным жителем, и гость Казани позвал на помощь своих друзей.
В результате четыре болельщика «армейцев» были задержаны и доставлены в отделение полиции.
Известно также, что на Баумана задержали болельщика ЦСКА, у которого изъяли более 200 стикеров, а на Петербургской задержали двух болельщиков «армейцев» с неразрешенной символикой на теле.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоится финальный матч OLIMPBET Суперкубка России между ФК «Зенит» и ЦСКА. Общественный порядок в период проведения футбольного матча будут обеспечивать сотрудники полиции и Росгвардии, а также представители частных охранных организаций.
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