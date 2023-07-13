Казанские полицейские и росгвардейцы будут обеспечивать порядок во время Суперкубка

15 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоится финальный матч OLIMPBET Суперкубка России между ФК «Зенит» и ЦСКА. Общественный порядок в период проведения футбольного матча будут обеспечивать сотрудники полиции и Росгвардии, а также представители частных охранных организаций. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

В ведомстве напомнили о правилах поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. При попытке нарушения общественного порядка правонарушители будут привлечены к ответственности согласно нормам законодательства РФ.

За три часа до начала матча будет организована концертная программа. Перед началом мероприятий будет осуществляться стандартная в таких случаях процедура досмотра, в связи с этим МВД Татарстана просит зрителей серьезно отнестись к рекомендации заблаговременно прибыть на стадион.

Также сотрудники Госавтоинспекции Казани настоятельно рекомендуют казанцам и гостям столицы оставлять свои автомобили только в разрешенных местах либо добираться до места проведения футбольного матча на общественном транспорте.

В ведомстве также напомнили зрителям, что в местах проведения официальных спортивных соревнований запрещается находиться в состоянии опьянения, наносить надписи и рисунки на конструкции, здания, сооружения. Кроме того, запрещается проводить публичные мероприятия, а также проносить в место проведения официального спортивного соревнования и использовать оружие, огнеопасные и пиротехнические вещества, алкогольные напитки, красящие вещества и др.