В Казани пройдут выборы председателя Федерации борьбы на поясах РТ

Федерация борьбы на поясах Татарстана изберет нового президента. Выборы пройдут 15 февраля, во второй день турнира памяти Мусы Джалиля, в 10.00.

«Есть у нас желание избрать нового президента [федерации]. Хочется сказать, что это секрет, но об этом мы поговорим уже в субботу. В 10.00 состоится заседание. Пройдут выборы председателя Федерации поясной борьбы и корэш (билбау хәм татар көрәш федерация). Кто им станет, сказать не могу, сегодня это известно одному Всевышнему», – рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

Республиканский турнир по корэш памяти Мусы Джалиля пройдет в 62-й раз с 14 по 15 февраля во Дворце единоборств «Ак Барс». Соревнования будут организованы в 11 весовых категориях. Участниками состязаний станут более 350 борцов, свыше 40 команд. Победитель турнира получит денежный приз в размере 100 тыс рублей.