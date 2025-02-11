В Казани пройдет турнир по корэш памяти Мусы Джалиля

Республиканский турнир по корэш памяти Мусы Джалиля состоится уже в 62-й раз. Состязания пройдут с 14 по 15 февраля во Дворце единоборств «Ак Барс».

«Уровень турнира памяти Мусы Джалиля растет с каждым днем. Мы хотим, чтобы наши борцы, подражая герою-поэту, были сильными не только физически, но и духовно», – рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

Соревнования будут организованы в 11 весовых категориях. На турнире сойдутся более 350 борцов, свыше 40 команд. Первые схватки начнутся 14 февраля в 10.00. Участниками церемонии открытия станут народный артист РТ Асхат Хисматов, артистка театра Тинчурина Резеда Саляхова и детская театральная студия «Апуш».

Победитель турнира получит денежный приз в размере 100 тыс рублей. Занявшим второе и третье места достанется 70 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно, как и в прошлом году. Кроме того, редакция газеты «Ватаным Татарстан» учредила в этом году собственную премию за самую лучшую борьбу.

Подарки также ждут зрителей. Те, кто приобретет «купоны» и дождется финала первого дня соревнований, могут рассчитывать на призы: велосипед, технику Apple, сертификаты в барбершоп и другие.

История турнира начинается в 1964 году. Турнир учрежден газетой «Ватаным Татарстан» и посвящен памяти Мусы Джалиля. Ежегодно он проводится в феврале. В 1920-е годы Муса Джалиль сам работал в газете «Ватаным Татарстан» (тогда «Кызыл Татарстан»).

«Нужен был лидер, герой, на которого равнялась бы вся нация. Это первый турнир в истории национальной борьбы, который посвящен памяти такого героя», – рассказал «Татар-информу» главный редактор газеты «Ватаным Татарстан» Ильназ Фазуллин.

Газета продолжает чтить традиции, заложенные еще в прошлом веке. По словам Фазуллина, для борцов это один из важнейших турниров, на нем собираются сильнейшие. Победа в этом турнире равнозначна победе в других республиканских чемпионатах, несмотря на его «неофициальность», подчеркнул главный редактор издания.