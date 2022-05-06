В Казани пройдут всероссийские соревнования по судомодельному спорту «Кубок Победы»

31-е традиционные всероссийские соревнования по судомодельному спорту «Кубок Победы» среди взрослых и юношей пройдут с 7 по 11 мая в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Отмечается, что турнир состоится в двух классах гоночных радиоуправляемых яхт «F5-E» и «F5-mono Micro Magic». К участию в состязаниях заявлено 36 участников.

Соревнования пройдут на базе Центра гребных видов спорта при Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма на акватории озера Средний Кабан. Понаблюдать за баталиями радиоуправляемых яхт можно с набережной озера. Вход свободный.

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