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Спорт
6 мая 2022  14:52
Дамир Садриев

В Казани пройдут всероссийские соревнования по судомодельному спорту «Кубок Победы»

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31-е традиционные всероссийские соревнования по судомодельному спорту «Кубок Победы» среди взрослых и юношей пройдут с 7 по 11 мая в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Отмечается, что турнир состоится в двух классах гоночных радиоуправляемых яхт «F5-E» и «F5-mono Micro Magic».  К участию в состязаниях заявлено 36 участников.

Соревнования пройдут на базе Центра гребных видов спорта при Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма на акватории озера Средний Кабан. Понаблюдать за баталиями радиоуправляемых яхт можно с набережной озера. Вход свободный. 

Ранее в Министерстве спорта Республики Татарстан прошла отчетно-выборная конференция Федерации волейбола РТ.

#министерство спорта рт
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