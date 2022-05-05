Мухаметшин провел отчетно-выборную конференцию Федерации волейбола Татарстана

Сегодня в Министерстве спорта Республики Татарстан прошла отчетно-выборная конференция Федерации волейбола РТ.

Президент федерации, Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин подчеркнул, что волейбол «самый дешевый и доступный вид спорта».

Участниками конференции стали 154 делегата, были и гости - представители ПАФ, ТИСБИ, КГАСУ, спортобществ «Динамо», «Буревестник», «Уныш», «Спартак». Были подведены итоги работы за последние 5 лет.

Исполнительный директор федерации Мансур Каримов подробно рассказал о работе по всем 20 направлениям, в том числе «Спорт у дома» (такой турнир жильцов уже проводится в 6 казанских жилых комплексах).

Так, юных волейболистов в республике готовят 162 тренера в 33 из 170 СДЮШОР, а это 5 442 человека, включая 2 513 девушек. В первенстве РТ выступают 129 команд. С другой стороны, заметил Каримов, квалифицированных детских тренеров не хватает. Лучшей волейбольной школой докладчик назвал казанскую «Юность», ныне «Центральная».

Исполнительный директор ФВРТ считает, что в республике нужно создать единый детский волейбольный центр на базе УОР. Пока же специализированные волейбольные центры для профессионалов функционируют в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске. А студенческий чемпионат республики проводится в трех группах, благо студентов 150 тысяч в 45-ти ВУЗах.

Про Школьную волейбольную лигу рассказал ее шеф, он же директор «Зенита-Казань» Олег Брызгалов. Такие соревнования с 2018 года проводятся лишь в 10 субъектах РФ. У нас в ряде районов немало школ игнорируют ШВЛ (Мухаметшин заявил, что намерен написать грозные письма в администрацию данных районов). Всего в 160 средних школах РТ учатся около 150 тысяч школьников. В нынешнем сезоне лиги участвуют 730 команд, им «Зенит-Казань» обещает подарить тысячу фирменных мячей. А осенний российский финал ШВЛ уже пообещал в живую показать телеканал «Старт».

О цифровизации волейбола рассказал представитель компании «Мой спорт», работающей со 164 федерациями стран, первой из которых стала ФВРТ.

Первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов подчеркнул девиз своего ведомства - «От массовости к мастерству». Помимо волейбола в Татарстане культивируются еще 130 видов спорта, объединенных в 128 федераций. «Благо нашей спортивной инфраструктуре завидуют многие — 2 036 объектов», – подчеркнул Шайхутдинов.

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко заявил, что ФВРТ лучшая в стране по всем направлениям, «всегда в авангарде, образцовая федерация» и поделился планами ВФВ в условиях санкций.

«В августе запланировано проведение Всероссийской спартакиады, которые всегда проводились в СССР среди сборных союзных республик, а сейчас будут соревноваться регионы. ВФВ планирует пригласить ряд национальных сборных (Болгарии, КНР, Белоруссии) на мужской Мемориал Савина и женский Кубок Ельцина. Есть планы пригласить в мужскую российскую суперлигу белорусские клубы - «Минчанка» не первый год играет в нашей женской суперлиге. Для чего придется расширить мужскую лигу в новом сезоне до 16 команд», – заявил Яременко.

Кроме того, Яременко анонсировал твердое намерение ВФВ направить судебный иск в адрес мировой федерации, с требованием возместить расходы страны на подготовку отнятого у нас чемпионата мира — это около 50 млн долларов.

ВФВ подготовила распоряжение о выделении средств первым тренерам игроков суперлиги из сумм, идущих на заявку волейболистов, а это сотни тысяч рублей. Тут же вице-президент «Зенита-Казань» Ильхам Рахматуллин заметил, что его клуб не первый год выделяет таким детским тренерам солидные гранты. К слову, бюджет ФВРТ- 3,5 млн рублей. А оплату волейбольных тренеров в РТ федерация недавно повысила на 50 рублей.

Затем делегаты единогласно переизбрали на новый пятилетний срок Мухаметшина и Каримова. Почетными грамотами были награждены лучшие тренеры и функционеры. Наконец, было подписано Соглашение о сотрудничестве между Федерацией волейбола Республики Татарстан и Казанским училищем олимпийского резерва (УОР).