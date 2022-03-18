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Ру Тат
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Общество
18 марта 2022  10:48

В Казани пройдут праздничные мероприятия, посвященные воссоединению Крыма с Россией

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В рамках восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией во всех административных центрах Приволжья пройдут праздничные мероприятия. 

Одним из символов воссоединения Крыма с Россией выступает Крымский мост. В знак солидарности с жителями Крыма и Донбасса жители Приволжского Федерального округа провели флэшмобы на главных мостах в своих региональных столицах, протяженность которых совпадает с протяженностью Крымского моста (19 километров). 

На время акции жители городов, молодежный и студенческий актив, волонтеры, члены патриотических объединений выстроились в «живую цепь» и прошли через мосты в своих городах с государственными флагами РФ, регионов округа, республик Донбасса, символикой Русской весны, а также национально-культурных объединений народов, проживающих в ПФО.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на акции «Крымская весна» в парке Победы в Казани выступят ВИА «Волга-Волга» и ансамбль «Ворожея».

#крымский мост
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