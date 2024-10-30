В Казани пройдут 30 уникальных событий во время форума «РОСТКИ»

Во время II российско-китайского форума «РОСТКИ» в Казани проведут 30 уникальных мероприятий. Участников, гостей и экспертов события ожидают экскурсии, международные экспозиции, чайные церемонии и другие активности, рассказали организаторы форума.

Международное мероприятие состоится 13-15 ноября 2024 года. В рамках форума для участников проведут обзорную экскурсию по Казани и ее наиболее значимым достопримечательностям. Также они смогут посетить остров-град Свияжск.

Одним из ярких событий форума станет масштабный концерт с участием молодых исполнителей «Желтый аист». Зрителей ожидает уникальная звуковая картина из традиционных мелодий и современных ритмов, объединяющих музыкальные культуры России и Китая.

Запланировано проведение чайных церемоний в трех традициях: русской, татарской и китайской, дегустации чая и обсуждения общих черт чайных культур России и Китая, в которых примут участие эксперты.

Продолжат культурную программу дни китайского кино. Все фильмы будут транслироваться на русском языке.

Для любителей спорта проведут командный турнир по настольному теннису «Вечерняя Лига», в котором сразятся спортсмены и госслужащие из двух стран. Фанаты хоккея смогут увидеть матч между клубами «Ак Барс» и «Куньлунь Ред Стар», который обещает стать спортивной сенсацией форума.

В рамках форума состоится также турнир по вэйци (Го) — настольной игре, чья история насчитывает более 5000 лет. Соревнования пройдут в двух форматах: настольной игры на 30 столах и в напольной версии.

Неотъемлемой частью программы станет товарищеский шахматный турнир с участием команд из городов Китая и России.

«Мы рады приветствовать участников и гостей второго Международного российско- китайского форума „Ростки“. Это событие не только укрепляет экономические связи между Россией и Китаем, но и создает уникальную платформу для обмена опытом и идеями. Мы уверены, что насыщенная культурная программа форума позволит нам глубже оценить богатство и разнообразие культур обеих стран, а также выявить общие точки соприкосновения. Взаимное понимание культуры России и Китая — крепкий фундамент для формирования доверия, а доверие — лучшая основа ведения бизнеса», – заявила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Как ранее сообщал «Татар-информ», для участия в форуме зарегистрировались уже более 1000 участников. По мнению Раиса РТ Рустама Минниханова, событие должно стать в том числе своеобразным мостом в КНР для регионов России.