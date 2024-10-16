Уже более 1000 участников зарегистрировались на II форум «РОСТКИ» в Казани

Для участия во II Международном форуме «Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество: РОСТКИ» зарегистрировались уже более 1000 человек. Это делегаты из 41 региона РФ, 21 провинции Китая и представители шести других государств: Бразилии, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Сенегала, Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Форум призван стать дополнительным шагом в развитии основных сфер сотрудничества не только между Россией и Китаем, но и другими странами. Его проведение, напомним, запланировано на 13-15 ноября 2024 года.

В рамках форума запланировано пленарное заседание «Россия и Китай в глобальной экономической игре». Планируется обсуждение развития и укрепления отношений между странами, их векторы были обозначены Президентом России Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, участники затронут общемировые тенденции рынка и позиции Москвы и Пекина, рассмотрят перспективы развития сотрудничества и точки взаимоотношений, которые открывает глобальная повестка.

Участие в деловой программе форума бесплатное. Чтобы присоединиться к ней, необходимо пройти регистрацию по ссылке. Доступен официальный сайт события.

Программа мероприятия доступна на странице russiachinaforum.com/program2024. E-mail: forumrostki@mail.ru. За новостями события можно следить в его телеграм-канале и на странице в соцсети «ВКонтакте».