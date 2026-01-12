news_header_top
12 января 2026

В Казани пройдет VI этап Кубка России по лыжным гонкам

VI этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Казани с 15 по 18 января. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта города Линар Гарипов.

«Наш город примет первый всероссийский старт этого года – VI этап Кубка России по лыжным гонкам, который пройдет на базе лыжно-биатлонного комплекса «Мирный», – рассказал Гарипов.

По словам докладчика, за медали будут бороться 230 спортсменов из 32 регионов России и Республики Беларусь.

