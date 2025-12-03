В Мирном ограничат движение транспорта на время VI этапа Кубка России по лыжным гонкам

В поселке Мирный планируется временное ограничение движения и стоянки транспорта на участке ул. Ново-Давликеевская от въезда в спортивный центр «Динамо» до ул. Рубежная на период подготовки и проведения VI этапа Кубка России по лыжным гонкам. Соответствующий проект постановления в данный момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Ограничение будет действовать с 6:00 до 18:00 с 14 по 19 января 2026 года. Исключение составят только транспортные средства с пропусками, выдаваемыми организационным комитетом соревнования.