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В Казани пройдет республиканская конференция «Семья будущего»
В столице Татарстана 1 декабря пройдет республиканская конференция «Семья будущего», которая соберет экспертов и молодые семьи. Об этом сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.
«Здесь соберутся все те, кто заинтересован в институте молодой семьи и молодежной политике», — отметил министр.
По его мнению, это мероприятие внесет большой вклад в развитие института молодых семей, особенно на фоне предстоящего 2024 года, объявленного Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи.
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