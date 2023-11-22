В Казани пройдет республиканская конференция «Семья будущего»

В столице Татарстана 1 декабря пройдет республиканская конференция «Семья будущего», которая соберет экспертов и молодые семьи. Об этом сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

«Здесь соберутся все те, кто заинтересован в институте молодой семьи и молодежной политике», — отметил министр.

По его мнению, это мероприятие внесет большой вклад в развитие института молодых семей, особенно на фоне предстоящего 2024 года, объявленного Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи.