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Руc Тат
Экономика 22 ноября 2023 20:44

В Казани пройдет республиканская конференция «Семья будущего»

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В столице Татарстана 1 декабря пройдет республиканская конференция «Семья будущего», которая соберет экспертов и молодые семьи. Об этом сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

«Здесь соберутся все те, кто заинтересован в институте молодой семьи и молодежной политике», — отметил министр.

По его мнению, это мероприятие внесет большой вклад в развитие института молодых семей, особенно на фоне предстоящего 2024 года, объявленного Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи.

#молодые семьи #Татарстан #Ринат Садыков
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