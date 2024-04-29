В Казани пройдет решающий матч «Динамо-Ак Барс» — «Локомотив»

В этот понедельник, 29 апреля, в Центре волейбола в Казани пройдет решающий пятый матч финала плей-офф PARI Суперлиги между волейболистками «Динамо-Ак Барса» и «Локомотивом» из Калининграда. Начнется матч в 17:00.

Счет в серии после четырех игр равный — 2-2. Команды обменялись победами в Казани и Калининграде, и 29 апреля определят обладателей золотых наград сезона-2023/24.

«Динамо-Ак Барс» шесть раз в своей истории побеждало в чемпионате, предыдущий титул команды был завоеван в 2020 году. В активе «Локомотива» — два чемпионства. Но уже шесть лет подряд калининградки не опускаются ниже второго места в Суперлиге.