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Леонов призвал поддержать «Динамо-Ак Барс» в матче против «Локомотива» в Казани
Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов призвал татарстанцев прийти на домашний матч женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс». Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Напомним, что сегодня в 17.00 команда встретится с «Локомотивом». Матч, который пройдет в Центре волейбола в Казани, станет решающим в финальной серии плей-офф PARI Суперлиги.
Также министр анонсировал еще несколько спортивных событий, связанных с командами из Татарстана. Он обратился к жителям республики с призывом поддержать спортсменов и провести настоящий спортивный уикенд в Казани.
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