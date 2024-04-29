Леонов призвал поддержать «Динамо-Ак Барс» в матче против «Локомотива» в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов призвал татарстанцев прийти на домашний матч женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс». Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Напомним, что сегодня в 17.00 команда встретится с «Локомотивом». Матч, который пройдет в Центре волейбола в Казани, станет решающим в финальной серии плей-офф PARI Суперлиги.

Также министр анонсировал еще несколько спортивных событий, связанных с командами из Татарстана. Он обратился к жителям республики с призывом поддержать спортсменов и провести настоящий спортивный уикенд в Казани.