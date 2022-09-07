Гастрономические открытия: «Мозаика культур» откроет казанцам лучшие национальные блюда

В Казани на этноконфессиональном фестивале «Мозаика культур», который развернется на Кремлевской набережной, развернется гастрономическое шоу и состоится парад национальных костюмов. Какими активностями и событиями будет насыщено мероприятие, на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала режиссер фестиваля Гульназ Шарипянова.

Она напомнила, что вторая неделя сентября в России приурочена ко Дню национального костюма. «На фестивале будет организован парад в национальных костюмах, в которых выйдут все творческие коллективы. Все гости также могут прийти в своем национальном костюме или атрибуте», — рассказала гостья пресс-конференции.

Также в этом году на фестивале будут проходить ярмарки декоративно-прикладного искусства и гастрономическое шоу. Его гости смогут отведать удмуртские, чувашские, татарские блюда.

Директор Дома Дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов добавил, что в прошлом году самыми успешными бизнесменами на гастрономическом шоу стали представители Удмуртии из фирмы «Печь-перепечь». Они продали более 3 тыс. порций еды.

«Несмотря на то что конкурентами у них были и продавцы с хот-догами, очередь стояла в „Печь-перепечь“. Это был рекорд за всю историю события. Вот такие открытия происходят на фестивале», — отметил он.

Фестиваль стартует 10 сентября в 14.00 на Кремлевской набережной и завершится в 22.00.