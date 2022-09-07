Фестиваль «Мозаика культур» переехал с площадки у театра Камала на Кремлевскую набережную

Этноконфессиональный республиканский фестиваль «Мозаика культур» в этом году пройдет не на старой площадке перед театром Камала, а на Кремлевской набережной. С чем связано изменение локации, на пресс-конференции объяснил директор Дома Дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов.

«Нам полюбилась площадка перед театром Камала, она очень подходит для нашего фестиваля. Но в этом году театральный сезон начинается чуть раньше. В прошлом году в этот день сезон еще не начался, и площадь была свободна. В этом году театр Камала начинает сезон 9 сентября, поэтому 10-го уже не получается провести свой фестиваль. Будем учитывать этот момент и будем стараться туда вернуться», — пояснил Ирек Шарипов.

Режиссер «Мозаики культур» Гульназ Шарипянова добавила, что специалисты оценят и сравнят разные площадки проведения события. И, возможно, переезды на новое место станут новой традицией фестиваля.

«Мы посмотрим в этом году, что нам выдаст Кремлевская набережная. В позапрошлом году площадкой проведения фестиваля была Татарская слобода на улице Каюма Насыри, в прошлом — площадь перед театром Камала. Может быть, это станет хорошей традицией — менять площадки», — отметила она.

Ирек Шарипов заметил, что, несмотря на смену локаций, количество посетителей только растет, поэтому фестивалю уже нужна площадка побольше.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что хедлайнерами «Мозаики культур» в Казани станут Фирдус Тямаев и самарский ВолгаFolk Band.