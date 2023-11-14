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Новости Татарстана и Казани
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В Казани пройдет очередной спортивно-патриотический фестиваль «Zа будущее»
В Казани, в спортивном комплексе «Бустан», 19 ноября пройдет очередной спортивно-патриотический фестиваль «Zа будущее». Он соберет более трехсот любителей единоборств со всего Татарстана.
В программу войдут соревнования, конкурсы поединков и учебные схватки по киокусинкай, спортивной борьбе панкратион, джиу-джитсу, выступления почетных гостей, детских танцевальных коллективов, сообщают организаторы.
В рамках фестиваля пройдет выставка «Костюм, оружие и снаряжение Великой Отечественной войны», которую представит республиканский центр «Форпост».
Ранее фестиваль проходил в Казани 22 октября, о чем сообщал «Татар-информ». Первый пробный турнир фестиваля «Zа будущее» прошел в Казани 26 марта.
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