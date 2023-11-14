В Казани пройдет очередной спортивно-патриотический фестиваль «Zа будущее»

В Казани, в спортивном комплексе «Бустан», 19 ноября пройдет очередной спортивно-патриотический фестиваль «Zа будущее». Он соберет более трехсот любителей единоборств со всего Татарстана.

В программу войдут соревнования, конкурсы поединков и учебные схватки по киокусинкай, спортивной борьбе панкратион, джиу-джитсу, выступления почетных гостей, детских танцевальных коллективов, сообщают организаторы.

В рамках фестиваля пройдет выставка «Костюм, оружие и снаряжение Великой Отечественной войны», которую представит республиканский центр «Форпост».

Ранее фестиваль проходил в Казани 22 октября, о чем сообщал «Татар-информ». Первый пробный турнир фестиваля «Zа будущее» прошел в Казани 26 марта.