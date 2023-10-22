«Zа будущее»: в Казани прошел фестиваль боевых искусств

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

В казанском спорткомплексе «Бустан» прошел уже третий по счету фестиваль боевых искусств «Zа будущее».

На открытие фестиваля пришли региональный представитель Федерации Кёкусин-кан каратэ-до России в РТ и главный судья Фарит Басыров, руководитель Федерации абсолютно реального боя, основатель центра рукопашного боя, тренер сборной РТ Арлан Халилов и многие другие специалисты.

«Мы организуем это мероприятие, и не приехать сюда мы не могли. Желаю участникам проявить дух, свои лучшие качества, не травмироваться», — подчеркнул Фарит Басыров.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

В фестивале участвовали как и мальчики, так и девочки разных возрастов и весовых категорий. Всё проводилось под строгим наблюдением врачей, тренеров и судей.

«Я пришёл болеть за своего двоюродного брата, для него это очень важно, потому что на кону стоит получение им желтого пояса. Я могу пожелать только успехов ему и идти вперёд», – рассказал один из болельщиков Владислав Валиев.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Еще один из участников поделился своими впечатлениями, отметив, что силы ему придает семья и тренер, которые болеют за него и поддерживают.

«Силы есть, я буду драться до последнего. В себе я уверен, в своих силах тоже. Я сюда пришёл с родителями и старшей сестрой, они за меня болеют, кричат мне с трибун, плакаты ещё сделали. Тренер тоже поддерживает, объясняет тактики, что и как лучше сделать. Благодаря этому всему хочется стараться идти вперёд и ни за что не сдаваться», – говорит он.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

В программу турнира вошли соревнования, конкурсы поединков и учебные схватки по киокусинкай, абсолютно реальному и универсальному бою.

Кроме того, в рамках фестиваля была представлена выставка «Костюм, оружие и снаряжение Великой Отечественной войны», которую подготовил Республиканский центр «Форпост». Спортивное событий собрало более 300 любителей единоборств со всей Республики Татарстан.