Общество 18 марта 2026 11:30

В Казани пройдет международная лагерная смена для ребят из России и стран ОИС

В этом году в Казани планируют провести международную лагерную смену, куда приедут порядка 50 ребят из России и стран ОИС. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» рассказал помощник Раиса Татарстана Марат Гатин.

«Готовим смену для подростков от 14 до 17 лет в Казани, куда пригласим около 50 ребят из стран ОИС. Кроме того, планируем пригласить молодежные делегации на КазаньФорум, где они смогут посетить тематические площадки и пообщаться с экспертами», – сообщил он.

Проект станет продолжением смены в Малайзии, где в прошлом году побывали подростки из Татарстана.

Полную версию интервью читайте на сайте «Татар-информа».

#детский отдых #группа стратегического видения россия - исламский мир
