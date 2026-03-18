Марат Гатин: «Татарстан стал лицом России в исламском мире»

Как развиваются отношения России с исламским миром, какова в этом роль Татарстана и Рустама Минниханова, почему отмена визового режима с Саудовской Аравией облегчит умру и каким в этом году будет KazanForum, рассказал помощник Раиса Татарстана Марат Гатин в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж».





Марат Гатин: «Мы работаем над «укреплением доверия, разрушением стереотипов и поиском совместных ответов на глобальные вызовы через культуру, науку, образование»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Еще с 90-х годов Татарстан в авангарде выстраивания отношений с исламским миром»

– Марат Илшатович, вы являетесь помощником Раиса Татарстана Рустама Минниханова по Группе стратегического видения «Россия – Исламский мир». Какие задачи там решаются сегодня и какие в планах на будущее?

– Я хотел бы начать с небольшой предыстории. В 2005 году Россия становится страной-наблюдателем в Организации исламского сотрудничества. В 2006 году Президент Российской Федерации Владимир Путин принимает решение о создании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Сопредседателями группы стали выдающиеся общественно-политические и государственные деятели России: экс-премьер-министр России Евгений Примаков и первый Президент Республики Татарстан (ныне – Государственный Советник РТ, – прим. Т-и) Минтимер Шаймиев.

С 2006 по 2010 год группа проводит ряд заседаний в России и за рубежом: в Стамбуле, Джидде, Кувейте. Затем начинается Арабская весна, и деятельность группы приостанавливается до 2014 года.

Тогда Владимир Путин принимает решение о возобновлении работы Группы стратегического видения и поручает возглавить ее Раису Татарстана Рустаму Минниханову. В этом году отмечаем уже 20-летие.

Ключевая миссия – разрушать стереотипы и укреплять доверие. Мы работаем над «укреплением доверия, разрушением стереотипов и поиском совместных ответов на глобальные вызовы через культуру, науку, образование». Уникальность – в составе участников. В нашей группе собраны авторитетнейшие государственные, религиозные и общественные деятели, ученые и дипломаты, что делает наш диалог исключительно содержательным.

– Почему лидерам именно Татарстана было поручено возглавить Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир»?

– Еще с 90-х годов Татарстан находится в авангарде выстраивания отношений России с исламским миром. Все начиналось еще при Минтимере Шариповиче, теперь эту повестку активно продвигает Рустам Минниханов. Совершаем множество поездок. Совсем недавно мы были в Омане, Саудовской Аравии и других странах.

Отмечу системную трансформацию в работе Группы стратегического видения. Под руководством Рустама Минниханова мы перешли от дискуссионного формата к принципу проектного управления. Каждое направление деятельности теперь формируется как портфель конкретных инициатив с четкими целями, сроками и критериями результативности. Этот подход стал ответом на объективную потребность в практических механизмах взаимодействия в условиях глобальной перестройки международных связей. Наша роль в многополярном мире – быть «гуманитарным хабом» и «сетью доверия». Наша сила – в фокусе на практическое взаимодействие.

В этом году Россия и Саудовская Аравия отмечают столетие установления дипломатических отношений. Мы начали цикл мероприятий, посвященных этой теме. 3 февраля состоялся разговор между лидерами стран, а 8 февраля Рустам Минниханов провел круглый стол по этому случаю через призму наследия первого посла России в Саудовской Аравии, этнического татарина, Карима Хакимова. Также состоялось открытие памятной доски на здании Постпредства России при Организации исламского сотрудничества в Джидде этому советскому дипломату.

На днях я принял участие в торжественном заседании Хакимовского клуба, которое прошло в Москве с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Саудовской Аравии в РФ. Дипломаты и эксперты высоко оценили вклад Карима Хакимова в становление дружественных связей между нашими странами, а открытие мемориальной доски в Джидде стало символом неразрывной исторической памяти.

– Как за 20 лет работы существования группы изменились взаимоотношения России и исламского мира?

– Группа проделала огромный путь. С 90-х годов, когда прекратил свое существование СССР, внимание России было сосредоточено на решении внутренних сложных задач, и исламский мир, арабские страны остались на «периферии» приоритетов. Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» внесла свою лепту в восстановление этого взаимодействия.

Восток – дело тонкое, важно показывать людям свою заинтересованность. Если на Западе можно просто сесть за стол переговоров и начать договариваться, то здесь нужно долго выстраивать доверительные отношения, Группа как раз много лет занималась именно этим.

По сравнению с концом прошлого века мы видим колоссальный скачок во взаимоотношениях России и исламского мира, восстанавливаем свои позиции. Нужно отдать должное Татарстану. Республика стала лицом России в исламском мире.

Форум «Россия – Исламский мир» KazanForum стал основной площадкой нашей страны для взаимодействия с исламским миром Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На KazanForum приедут министры культуры стран ОИС и руководство ИСЕСКО

– Какую роль сегодня играет KazanForum для развития отношений России и исламского мира? Мы знаем, что он вышел на федеральный уровень. Какие ожидания от форума в этом году?

– Форум «Россия – Исламский мир» KazanForum стал основной площадкой нашей страны для взаимодействия с исламским миром. Это ключевой инструмент для перевода диалога в конкретные сделки, инвестиции и гуманитарные проекты. Он включает в себя огромный ряд разноформатных и разнопрофильных мероприятий. В этом году программа также будет насыщенная. Каждый эксперт сможет найти для себя что-то интересное и пообщаться не только с российскими представителями, но и с коллегами из других исламских стран.

С получением федерального статуса KazanForum зазвучал еще громче как в России, так и в исламском мире. Мероприятие стало узнаваемым, люди знают, что есть такая мощная площадка, где можно найти бизнес-партнеров.

В этом году форум будет проводиться с привязкой к статусу Казани как культурной столицы исламского мира. Например, пройдут заседания ИСЕСКО (Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры, – прим. Т-и) и министров культуры стран ОИС. Также соберутся главы центробанков стран ОИС, генпрокуроры. Большое внимание уделят вопросам партнерского развития финансирования и исламскому банкингу.

Кроме того, отдельный цикл мероприятий будет приурочен к юбилею Группы стратегического видения. Планируется проведение ежегодного заседания группы, идет активная подготовка к проведению международного форума журналистов, а также ряда панельных сессий по ключевым направлениям взаимодействия.

Рустам Минниханов обладает непререкаемым авторитетом в исламском мире. Зарубежные партнеры воспринимают его как одного из ведущих российских лидеров, что обеспечивает прямой доступ к высокому уровню принятия решений Фото: tatarstan.ru

«Имя Рустама Минниханова открывает многие двери в исламских странах»

– Рустам Минниханов, по сути, стал представителем России в исламском мире. Какова роль его фигуры в выстраивании отношений для Татарстана и России в целом?

– Рустам Минниханов обладает непререкаемым авторитетом в исламском мире. Зарубежные партнеры воспринимают его как одного из ведущих российских лидеров, что обеспечивает прямой доступ к высокому уровню принятия решений. Упоминание имени Раиса Татарстана открывает двери кабинетов, а результатом становятся реальные проекты, договоры и развитие международных связей.

– Большое внимание уделяется молодежному сотрудничеству с исламским миром. Какие перспективы в этом направлении?

– Работа с молодежью является для нас важнейшим стратегическим направлением. Думаю, что 2026 год будет еще более ярким с точки зрения молодежного сотрудничества с исламским миром. Мы целенаправленно создаем платформы для прямого диалога, обмена опытом и совместных проектов между молодыми лидерами, учеными и предпринимателями России и исламского мира вне рамок традиционной политики. Особый акцент мы делаем на развитии профессионального потенциала через поддержку Академии молодежной дипломатии и таких ключевых площадок, как Форум молодых дипломатов, Форум молодых предпринимателей стран ОИС. Эти мероприятия, сфокусированные на инновациях, науке и карьере, позволяют закладывать основу для взаимного доверия и находить практические решения для нашего общего будущего уже сегодня.

Также по линии нашей группы будут проведены тематические международные лагеря. В прошлом году успешно был реализован подобный проект с Малайзией, в этом планируется в Дубае. Готовим смену для подростков от 14 до 17 лет в Казани, куда пригласим около 50 ребят из стран ОИС. Кроме того, планируем пригласить молодежные делегации на KazanForum, где они смогут посетить тематические площадки и пообщаться с экспертами.

В августе пройдет Казанский глобальный молодежный саммит, затем осенью научный форум молодых ученых стран ОИС. Таким образом, в странах исламского мира создаются фокусные группы, с которыми мы будем активно взаимодействовать и привлекать к формированию клубов друзей Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

– Какие ближайшие перспективные проекты по сотрудничеству Татарстана и Исламского мира?

– Группа перешла на проектную работу по трем основным трекам.

Первый – инвестиционно-экономический. Здесь мы решаем вопросы, связанные с оказанием содействия продвижению механизмов партнерского финансирования как в Татарстане, так и по всей стране и выстраиванием отношений с банковскими системами и суверенными фондами стран ОИС.

Второй трек – гуманитарный. Здесь мы помогаем нашим вузам выстраивать связи со своими партнерами из стран региона. Уже реализуется один интересный кейс. В августе 2025 года Болгарскую исламскую академию посетила делегация университета Аль-Азхар во главе с ректором. Был подписан меморандум о сотрудничестве, сейчас уже составлена и дорожная карта с указанием конкретных проектов. В течение этого года будут организованы программы обменов как для преподавателей, так и студентов. Хотим, чтобы профессура Аль-Азхара вошла в диссертационный совет Болгарской академии, а имена наших магистрантов и докторов зазвучали в исламском мире.

Третий трек – социально-культурный. В 2026 году мы будем помогать в организации мероприятий в Казани по линии культурной столицы исламского мира. В части социальных проектов, мы запустили пилотный проект под названием «Мәрхәмәт кулы» («Рука милосердия»). Его суть в обучении работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Через этот проект мы хотим внести свой вклад в создание гуманного образа нашей страны в исламском мире.

С начала СВО на нас ополчился весь мир. Тяжело было пробиться в инфополе даже арабских стран. Но через такие истории мы начинаем ломать стереотипы.

«На законодательном уровне запущен эксперимент по партнерскому (исламскому) финансированию с 1 сентября 2023 года» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В России 20 млн мусульман. Не каждый готов брать кредит по принципам классического банкинга»

– Вы упомянули исламский банкинг. Какие перспективы у него есть в России? Удастся ли внедрить этот механизм в том масштабе, в котором он востребован?

– В этом направлении проделана большая работа. В течение длительного времени проводилась скрупулезная разъяснительная работа, которая начинает давать определенные результаты. Сама тема очень востребована, и отрадно видеть, что и ведущие банки России это начинают понимать и внедрять этот инструментарий в обиход. Партнерское финансирование, исламский банкинг важны как для внутреннего потребления (в России проживает более 20 млн мусульман, и многие из них интересуются именно банковскими услугами, соответствующими требованиям шариата), так и для выстраивания связей с финансовыми институтами, инвестиционными фондами стран ОИС.

На законодательном уровне запущен эксперимент по партнерскому (исламскому) финансированию с 1 сентября 2023 года (в прошлом году он был продлен) на территории четырех субъектов РФ, в том числе в Татарстане.

Опять же, это итог выстраивания последовательной и системной работы в том направлении. Надеюсь, что в скором времени будут достигнуты еще большие результаты в этой сфере.

– Казань в этом году выбрана культурной столицей исламского мира. Чего нам ждать от этого события и какой итог мы получим?

– Признание Казани в статусе культурной столицы исламского мира – большая честь. Это не просто почетное звание, а рабочий инструмент мягкой силы. Напомню, что Россия не входит в ОИС, а является просто наблюдателем. При этом члены организации выбрали город в нашей стране. За это мы благодарны ОИС и ИСЕСКО.

Столица Татарстана давно стала узнаваемым городом в исламском мире. Но получение такого статуса и ряд больших мероприятий сделает ее еще более привлекательной. А сарафанное радио разнесет эту информацию по всему миру.

В декабре открылся рейс в Абу-Даби, авиасообщение с Шарджей есть, с Дубаем есть. Если мы все-таки договоримся с Оманом, то это создаст серьезную базу для развития туристических потоков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Было бы здорово отменить визовый режим для Бахрейна, Кувейта и Катара»

– Есть ли перспектива вступления России в Организацию исламского сотрудничества?

– Текущий статус – сбалансированная и эффективная модель. Как неоднократно отмечалось в дипломатической практике, статус наблюдателя в ОИС позволяет России вести активный предметный диалог по всем ключевым вопросам, сохраняя внешнеполитическую многовекторность и суверенитет в принятии решений.

В ОИС входят страны с преобладающим мусульманским населением. На данном этапе уже между нашей страной и исламским миром развивается конструктивное сотрудничество.

– Мы видим, что Международный олимпийский комитет блокирует участие российских спортсменов. Есть ли перспектива участия наших спортсменов в мероприятиях исламского мира?

– Идет большая работа по данному направлению с коллегами и партнерами из стран исламского мира, международных организаций, в том числе представляющих спортивные федерации из этого региона. Работа непростая, требующая серьезных переговоров, выстраивания последовательной и системной работы. Мы надеемся, что преуспеем в тех начинаниях и проектах, которые обсуждаются в настоящее время.

– В прошлом году Рустам Минниханов заявил, что необходимо продвигать мессенджер MAX в странах исламского мира. Есть ли там интерес к нему и какой здесь потенциал?

– Пока о нем знают там немного, но мы, сами даже того не замечая, активно его рекламируем. По моему мнению, у MAX лучшая связь при выезде за рубеж. Аудио, видео, чат – все работает великолепно.

– Совсем недавно открылся прямой рейс из Казани в Абу-Даби, прорабатываются и другие направления. Какие мы ждем еще новые направления со странами исламского мира?

– Татарстан работает над открытием полноценного своего представительства в Омане. Вопрос прямого авиасообщения с Маскатом тоже в работе.

У нашей республики мощнейший туристический потенциал, который привлекает туристов из стран исламского мира. На мой взгляд, начинать нужно с чартерных рейсов и диалога с туроператорами.

В декабре открылся рейс в Абу-Даби, авиасообщение с Шарджей есть, с Дубаем есть. Если мы все-таки договоримся с Оманом, то это создаст серьезную базу для развития туристических потоков. А туризм тянет за собой и бизнес.

«Ближний Восток сегодня переживает непростой период. Это требует от всего международного сообщества большей чуткости и готовности к честному диалогу» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Есть решение о безвизовом режиме с Саудовской Аравией. Как вы оцените этот шаг и есть ли подобные перспективы для других стран?

– Тему отмены виз в исламские страны Татарстан поднимает уже давно. Аргументируется это помощью в развитии экономики в разных областях: туризм, бизнес и так далее.

Отрадно отметить то, что многие интересные нам страны уже пришли к этому: ОАЭ, Оман, Иордания. Сейчас Россия со своей стороны завершила все процедуры по Саудовской Аравии, слово за саудовскими партнерами. Думаю, вскоре все подтвердится и мы сможем спокойно туда поехать.

Подчеркну, что на хадж смена режима не повлияет, потому что за каждой страной там закреплена своя квота. С точки зрения умры, конечно, станет проще. Можно будет поехать самостоятельно, а не в составе группы.

Было бы здорово такие соглашения заключить с Катаром, Бахрейном и Кувейтом.

– Как оцените сегодняшнюю обстановку на Ближнем Востоке? И как трансформируется повестка Группы стратегического видения в этой новой реальности?

– Ближний Восток сегодня переживает непростой период. Это требует от всего международного сообщества большей чуткости и готовности к честному диалогу.

Россия традиционно поддерживает право народов самостоятельно определять свое будущее. Именно эта позиция находит отклик у наших партнеров в исламском мире – она понятна, последовательна и основана на взаимном уважении.

Что касается нашей группы – происходящее лишь подчеркивает актуальность нашей работы. Мы стараемся создавать пространство для открытого, доверительного разговора: между экспертами, религиозными лидерами, представителями деловых кругов. Экономическое сотрудничество, исламские финансы, гуманитарный диалог – все это точки притяжения, которые работают независимо от политической турбулентности.

Мы убеждены, что именно сейчас, когда в мире так много напряженности, голос тех, кто выбирает диалог, особенно важен. И мы намерены этот голос укреплять.