В Казани пройдет фиджитал-гонка с участием экс-пилотов Формулы-1

С 9 по 10 марта на стадионе «Трудовые резервы» в Казани пройдет турнир по дисциплине фиджитал-гонки. Участие в нем примут известные российские гонщики, а гостями станут экс-пилоты команд Формулы-1. Призовой фонд соревнований составит 1 млн рублей.

За победу будут бороться 8 команд, 16 пилотов. Среди участников турнира будет много известных российских гонщиков. Так, к соревнованиям присоединятся победитель «Ралли Дакар» 2015 Айрат Мардеев, чемпион «Шелкового пути» Антон Шибалов, многократный чемпион России по ледовым гонкам Михаил Симонов, чемпион Европы по ралли кросcу Айдар Нуриев, победитель гонок в международном чемпионате Формулы-3 Александр Смоляр и другие топовые пилоты.

В цифровой части соревнований участники покажут умение управлять виртуальным автомобилем LADA Kalina NFR R1 в симуляторе Assetto Corsa, а на физическом этапе их ждет зимний картинг на специально подготовленной трассе с ледовым покрытием, сообщают организаторы.

Кроме того, в Казани выступит команда Бориса Гарифуллина — победителя соревнований по фиджитал-гонкам (Assetto Corsa + картинг), которые состоялись прошлой осенью.

«В Казани будут очень интересные участники, с ними интересно встретиться, – отмечает Айрат Мардеев. – Опыт выступлений на ледовых покрытиях у меня есть. Совсем недавно я участвовал в соревнованиях в Набережных Челнах, но на грузовиках. Специфика другая, но мы стараемся использовать лед в своих тренировках».

Гостями соревнований станут экс-пилоты команд Формулы-1 Виталий Петров и Сергей Сироткин. На Фиджитал Играх 4 также будут популярные стримеры Дмитрий Ликс (Dmitry_Lixxx) и Алексей Пчелкин (Pch3lk1n).

Напомним, Фиджитал Игры — это серия соревнований по фиджитал-дисциплинам, предшествующих «Играм Будущего-2024». Прошлые, третьи игры, прошли в столице Татарстана в феврале.

Ознакомиться с расписанием четвертых «Фиджитал Игр» можно на официальном сайте «Игр Будущего».