«Создать жизненный баланс»: в Казани стартовали третьи фиджитал-игры

В Казани стартовали третьи фиджитал-игры, ставшие очередным тестовым мероприятием перед «Играми будущего», которые пройдут в столице РТ в 2024 году. В этот раз среди дисциплин — CS:GO, DoTA 2, Warface, Speedrun и MLBB. Физической альтернативой для них станет лазертаг.

«Философию не меняем. Мы хотим сделать человека сбалансированного и гармоничного, вытащив ребят из-за компьютера и создав жизненный баланс. Через спорт мы показываем, как можно сгармонизировать свою жизнь и стать прокаченным не только с точки зрения цифры, но и быть подготовленным на физической площадке», — отметил руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

Он добавил, что общий призовой фонд нынешних фиджитал-игр составит порядка 6,5 млн рублей. В этот раз для каждой из дисциплин не стали изобретать спортивное соревнование, а предложили турнир по лазертагу. При этом в ряде соревнований он не влияет на общий счет.

Министр спорта РТ Владимир Леонов пояснил, что в этом году пройдут еще несколько фиджитал-игр, потому что важно протестировать все дисциплины, которые заявлены в программе «Игр Будущего».

«В прошлом году мы провели тестовые соревнования по семи дисциплинам, сделали некоторые выводы. Сегодня мы тестируем пять новых видов. В этом году мы проверим все. Часть проведем весной, часть — летом и часть — в конце сезона. Мы определимся по объектам, формату, контенту и картинке», — сообщил он.

Фиджитал-игры привлекли внимание и профессиональных спортсменов. Так, одним из зрителей стал серебряный призер Олимпийских игр — 2020 в Токио Александр Красных.

«Фиджитал-игры — это очень интересная история. Сам факт того, что компьютерные игры можно совместить со спортом, решает большое количество проблем, в том числе со здоровьем. Любой спорт в свое время начинался с развлечения. Впоследствии по фиджитал-дисциплинам могут появиться серьезные тренеры, система подготовки и так далее», — поделился Красных.