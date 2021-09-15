Участниками DigitalSkills в Казани станут около 300 конкурсантов из 30 регионов России

Под эгидой Kazan Digital Week с 21 по 24 сентября в KazanExpo пройдет отраслевой чемпионат с сфере информационных технологий по стандартам WorldSkills DigitalSkills. В нем поучаствуют около 300 конкурсантов из почти 30 регионов России. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

«Буквально вчера Президент Татарстана Рустам Минниханов чествовал сборную республики, которая завоевала первое командное место в национальном чемпионате WorldSkills Russia. В рамках этого чемпионата еще в 2019 году было выделено отдельное направление DigitalSkills, где молодые ребята будут соревноваться по 35 направлениям в области цифровых решений», – отметил министр.

Он пояснил, что в список компетенций DigitalSkills входит цифровой дизайн, цифровые индустрии, связанные с легкой промышленностью и сельским хозяйством и многие другие.

Всего участниками чемпионата станут учащиеся 18 вузов страны, 53 колледжей и техникумов, семи школ, а также сотрудники 19 предприятий из 29 регионов, добавил генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин.

«Интересно будет посмотреть, как будут соревноваться в профессиональном мастерстве студенты колледжей, вузов, а где-то уже и работающая молодежь», – заявил он.

По его словам, значительную часть компетенций чемпионата составят FutureSkills. Это одна из приоритетных инициатив движения «Молодые профессионалы», направленная на опережающую подготовку кадров. Развитие данного направления обусловлено стремительными глобальными изменениями в сфере технологий и производства.

Предварительно планируется, что чемпионат посетят около 10 тыс. школьников старших классов и студентов, для которых проведут экскурсии и профориентированные активности.

Напомним, что Международный форум Kazan Digital Week пройдет с 21 по 24 сентября на площадке выставочного центра KazanExpo.