Кибербезопасность, бизнес, наука: с 21 по 24 сентября пройдет Kazan Digital Week

С 21 по 24 сентября на территории KazanExpo пройдет Международный форум Kazan Digital Week, на котором обсудят вопросы, связанные с цифровизацией и новыми технологиями, в том числе с кибербезопастью, бизнесом и развитием науки. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«Kazan Digital Week — это одно из главный событий цифровой индустрии в Татарстане. Хочется отметить, что форум пройдет в гибридном формате: онлайн и офлайн. На нем будут представлены такие направления, как интеллектуальные транспортные системы, ситуационные центры, цифровая индустрия 4.0, кибербезопасность нового времени, экосистема финтех, инновации в бизнесе, а также цифровые технологии в образовании, культуре, здравоохранении и сельском хозяйстве», — отметил глава республиканского ведомства.

В работе форума примут участие почти 800 спикеров, добавил министр. Кроме того, ожидаемым событием здесь станет подведение итогов Всероссийского IT-марафона Digital SuperHero.

Kazan Digital Week привлекает интерес специалистов со всей России. Так, уже сейчас на участие в офлайн-режиме зарегистрировано более 3 тыс. человек, отметил директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» — председатель совета Ассоциации цифрового развития РТ Рифкат Минниханов.

«По прошлому году, когда форум проходил в онлайн-режиме, у нас было к концу мероприятия около 10 тыс. зарегистрировавшихся. В этом году уже на 14 сентября прошли регистрацию порядка 6,5 тыс. человек, причем почти 3 тыс. оставили заявку на офлайн-участие. Мы не ожидали такого большого интереса, а еще впереди неделя регистрации», — отметил он.

Минниханов добавил, что около 10% участников — жители ближнего зарубежья, при этом к форуму довольно низкий интерес проявляют представители европейских стран. Оттуда зарегистрировавшихся единицы, больше всего пользователей — из Германии.

Также он призвал вузы более внимательно отнестись к Kazan Digital Week, потому что форум предоставляет молодым ученым шанс заявить о себе и получить возможность публикации в крупных авторитетных изданиях за счет организаторов.

«Особенность нашего форума — научная направленность. Мы сделаем все, чтобы наука в Татарстане была. Мы заинтересованы в молодых ученых, мы готовы оплатить публикацию ваших статей», — заявил председатель совета Ассоциации цифрового развития РТ.

В течение четырех дней участников форума ожидают тематические мастер-классы, панельные дискуссии, круглые столы губернаторов и мэров. Также они смогут посетить тематическую выставку в одном из павильонов KazanExpo.