В Казани с 14 марта частично закроют проезд по транспортному кольцу на Горьковском шоссе

В Кировском районе Казани с 14 марта временно закроют проезд по транспортному кольцу при движении со стороны Горьковского шоссе в сторону улицы Восстания. Уточненной информацией поделилась пресс-служба мэрии столицы РТ.

В период до 1 июня 2023 года здесь будет вестись вынос инженерных сетей из зоны реконструкции Горьковского шоссе.

В это время на участке будут действовать временные дорожные знаки, а также изменится движение автобусов №22 и №46. Они начнут курсировать от Горьковского шоссе по улице Болотникова с разворотом на улицу Фрунзе в районе улицы Кулахметова.

Ранее «Татар-информ» уже сообщал об ограничении на этом участке, однако когда его планируют ввести, было неизвестно. Тогда стало известно, что в Кировском районе Казани стартовала подготовка к расширению дороги.